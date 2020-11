Az Eszterházy SC megyei rangadót nyert és fellépett az első helyre

Szettveszteség nélkül múltra felül megyei riválisát az egri egyetemista gárda a férfi NB II. Keleti csoportjának 8. fordulójában.

ESZTERHÁZY SC–GYÖNGYÖSI RSE

3–0 (17, 19, 23)

Eger, Eszterházy csarnok, zárt kapuk mögött. V.: Takács, Rák.

ESC: Mákos, Kővári, Földes, Komlósi, Hetényi, Pintér (liberó). Cs.: Kovács D., Trizna, Gönczi, Vass (liberó). Edző: Molnár Endre.

GYRSE: Dudás, Végh, Vigh, Soltész, Szabó D., Lakatos (liberó). Cs.: Kovács N., Farkas, Radics. Játékos-edző: Farkas László.

Az első két játszmában végig vezetve, magabiztosan szerzett 2–0-s előnyt az Eszterházy SC. A harmadik felvonásban viszont alaposan meg kellett küzdeniük az egyetemistáknak, hogy szettveszteség nélkül húzzák be a megyei derbit. A Gyöngyösi RSE egyértelműen a harmadik etapban nehezítette meg legjobban vendéglátója feladatát. A látogatók 22–18-nál a szépítéshez is közel kerültek, ám a jókor érkező egri időkérés, majd az azt követő hat megnyert labdamenet végleg eldöntötte a mérkőzés sorsát.

MOLNÁR ENDRE: – Nagyon örülünk, hogy miénk lett a megyei rangadó, annak pedig különösen, hogy 3–0-s különbséggel. Az első két győztes játszma kicsit elkényelmesített bennünket, ezért hiába is játszattuk többet csereembereinket, a végére vissza kellett jönni a kezdőinknek. A Gyöngyös viszont akkorra már vérszemet kapott, így nehezebb lett a befejezés.

FARKAS LÁSZLÓ: – Mély gödörben vagyunk már hetek óta, most tért vissza az elsőszámú feladónk, úgyhogy van hová fejlődnünk. Játszottunk két jó szettet, felkészültünk becsülettel, ez most ennyire volt elég. Örülök neki, hogy Egerben is alakult csapat, jó, hogy már ebben a sportágban is van megyei rangadó. Amennyiben mindkét együttesnek teljes a kerete, akkor hasonló erők versengtek volna egymással, így viszont ennyire voltunk képesek.

A Keleti csoport állása

KÖVETKEZIK: Gyöngyösi RSE–GLP Nyíregyháza, szombat, 16.00. GLP Nyíregyháza–Eszterházy SC, Nyíregyháza, decembert 19.