Az FC Barcelonába vágyik az egriek 18 éves irányítója

Edző édesapja szerint nem túl magas termetét más erényekkel kell majd kiegyenlítenie.

Minden sorozatot figyelembe véve, 64 mérkőzésen 289 gólt szerzett a 2018/19-es idényben Tóth Rajmond. A DVTK-Eger 18 éves kiválósága még idejében felismerte: a tehetség önmagában kevés, keményen meg kell dolgozni a sikerekért.

– Hosszú és kimerítő szezont tudhat maga mögött. Maradt még erőtartalék?

– Az idény végre már eléggé elfáradtam szellemileg és fizikálisan egyaránt – válaszolta Tóth Rajmond. – A napi edzések mellett tanulmányaimat sem hanyagolhattam, igyekeztem mindenhol a legjobbra törekedni. Az előírt edzéseken felül sok esetben vállaltam külön konditermi munkát.

– Minden sorozatot figyelembe véve 64 mérkőzésen öltött szerelést. Ez azért tekintélyes szám!

– Igyekeztem élni minden adódó lehetőséggel. Ez a szám azért csalóka, mert a felnőtt NB I.-es meccseken sok esetben csak a kispadon ültem, a játékperceim nem gyarapodtak. Inkább a mérkőzésekkel járó sok utazás a fárasztó. Ha összeadnánk a szezonban megtett kilométereket, minden bizonnyal az is érdekes statisztikai adatot hozna.

– Az ifjúságiak között 25 mecscsen 260 gólt szerzett, amivel az összesített góllövőlistán is a legeredményesebbnek bizonyult. Ötvenöt találattal lőtt többet, mint a második helyen végzett gyöngyösi Gráf Martin. Ehhez a statisztikához mit szól?

– Jó érzés látni a bajnokság végén, hogy ilyen mutatókkal rendelkezem. Halkan hozzáteszem, ha a gólpasszokról is készülne statisztika, vélhetően abban is hasonló eredmény születne. Kulcsszerepet kaptam a csapatban, szerintem több labdaérintésem volt, mint bárki másnak a mezőnyben. Örülök, hogy jól sikerült a szezon és hogy a megoldásaimmal sokat tudtam segíteni a csapatnak.

– Teljesítményével kiérdemelte, hogy a felnőttcsapat keretében is számításba vegyék. S ha már oda került, 39 mecscsen ott is lőtt 29 gólt. Melyiket tartja a legemlékezetesebbnek?

– Nagyon hálás vagyok minden játékpercért. Óriási lehetőség egy 18 éves kézilabdázónak a felnőttek között pályára lépni. Tavasszal többször kaptam bizalmat, s például Veszprémben öt gólt is szereztem. Csurgón rendkívül fiatal csapattal igyekeztük felvenni a versenyt, s egészen az 50. percig egyenrangú ellenfelei voltunk a jóval esélyesebb somogyiaknak. Sok időt tölthettem a pályán a juniorválogatott ellen is, ahol úgy érzem, szintén nem vallottam szégyent.

– Mit gondol, mikorra válhat stabil NB I-es játékossá?

– Tavaly a szakemberek azt mondták, hogy még legalább két évre szükségem van. Idén hat-hét kiló izmot sikerült már magamra szedni, de még mindig erősödnöm kell. Az előttünk álló év vízválasztó lehet, ahol minden bizonnyal még nagyobb szerep hárul rám a felnőttek között. Nagyon ritka, hogy egy 18 éves játékos lehetőséghez jut az NB I-ben, ugyanis ahogy látjuk, a juniorválogatottak is csak most kezdenek beépülni a felnőttek közé. Rendkívül motivált vagyok.

– Az mekkora segítséget jelent, hogy édesapja, Tóth Edmond a felnőttcsapat vezetőedzője?

– Nagy előny, mert nálunk a nap 24 órája a kézilabdáról szól. Mindent meg tudunk beszélni, amire esetleg az edzéseken nincs idő. Nagyon szoros kapocs alakult köztünk, tőle minden segítséget megkapok, hogy elérjem a céljaimat. Arra nagyon figyelünk, hogy az edzéseken ezt jól kezeljük. Egyébként higgyék el, velem kevésbé elnéző, mint bárki mással és tőlem többet is követel.

– A játékos legnagyobb ellensége a sérülés. Emlékeim szerint 2017 tavaszán súlyos combsérülés miatt hosszú hónapokat kellett kihagynia. Túl van rajta?

– Elfelejteni nem tudom, hiszen a tizenöt centis heg mindig emlékeztet rá, de a kézilabdában már nem hátráltat. Az elszakadt izom miatt három műtéten estem át, nagyon nehéz időszak volt az az életemben. Ha hirtelen belecsapok a munkába, még mindig érzem, de ezt leszámítva túl vagyok rajta.

– Milyen pályafutásról álmodozik?

– Ahogy már említettem, a következő év vízválasztó lehet. Igyekszem beleerősödni az NB I.-be, de emellett a tanulást sem hanyagolhatom el, hiszen jövőre érettségizem és szeretnék egyetemre menni. Érdekel az edzőszakma is, ami szintén nagy kihívás. Játékosként az álmom, hogy Barcelona együttesében szerepeljek. Gyermekként Spanyolországban töltöttem jó néhány évet, nagyon megszerettem az országot. A válogatottság mellett a Bajnokok Ligájagyőzelem lehet a korona.

Névjegy

TÓTH RAJMOND

Születési idő: 2001. április 6.

Születési hely: Mór

Iskola: Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

Poszt: irányító

Válogatottság: eddig 6 alkalommal szerepelt az ifjúsági válogatottban

NB I-es felnőttmérkőzései/gól: 34/13

A posztján kiemelkedők az adottságai

– Kézilabdás közegben nőtt fel és a kezdetektől minden érdekelte, ami a sportággal kapcsolatos – rögzítette Rajmond édesapja, Tóth Edmond. – Kortársaihoz képest jóval szélesebb körű ismeretekkel rendelkezik a játékról. Gyorsan felismeri az adódó helyzeteket és ezekben általában jó döntéseket hoz. Korosztályában kiemelkedő adottságokkal rendelkezik az irányító poszthoz. Eredményesen hozza helyzetbe a társait és önmagát is. Jó lövőkészséggel rendelkezik, változatosan váltja gólra a helyzeteit. A nem túl magas termetét más erényekkel kell majd kiegyenlítenie, amelyekben viszont kimagaslónak kell lennie, hogy a legmagasabb szinten is eredményes lehessen.