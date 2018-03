B. Braun: Sándor egyet lépett előre

Szakmai észrevételekkel, tanácsokkal igyekszik segíteni.

A technikai vezetői feladatok ellátásán túl immár másodedzőként is a B. Braun Gyöngyös szolgálatában áll Sándor Ákos. A szakmai stábban történt bemutatkozás emlékezetesebben nem is alakulhatott volna.

– Nagyon örültünk az utolsó másodpercben kiharcolt budakalászi győzelemnek (26–25), amelyhez azért kellett egy jóadag szerencse is – idézte fel a múlt szombati történéseket a 34 éves Sándor Ákos, aki játékosként az NB I/B-ben szerepelő mezőkövesdieket erősíti. – Jól felkészültünk a kalásziak játékából, ennek köszönhető, hogy végig szoros, kiélezett küzdelmet láthatott a közönség.

Sándor azok után került új szerepkörbe, hogy az élvonalban a bennmaradásért küzdő mátraaljai gárda sorozatban hat nyeretlen mérkőzést követően a Cegléddel szemben is pont nélkül maradt. Konkoly Csaba vezetőedző stábjában Nigrínyi Tibor helyét foglalhatta el.

– Jövő nyáron tíz éve lesz, hogy csatlakoztam a gyöngyösiekhez, ez idő alatt mindig azért dolgoztam, hogy a segítsem a csapat előmenetelét – emlékeztetett Sándor. – A vezetőség a személyemmel kapcsolatban hozott egy döntést, én pedig ennek eleget téve, továbbra is igyekszem segíteni a csapatot. Részt veszek a napi munkában, a mérkőzéseken ott ülök a kispadon, de amennyire csak lehet, továbbra is kerülném a reflektorfényt. Szakmai észrevételekkel, tanácsokkal igyekszem segíteni Konkoly Csaba munkáját. Együttérzek Nigrínyi Tibivel, aki majd’ húsz éve szolgálja a klubot, mindannyian pontosan tudjuk, hogy rengeteget köszönhetünk neki.

A B. Braun gárdája jelenleg kétpontos előnyt tudhat magáénak a már kieső helyen álló váciak előtt, ám a mátraaljai kézilabdázók óriási hibát követnének el, ha hátradőlnek.

– Nem lankadhat a figyelem, továbbra is koncentráltnak kell maradnunk – folytatta a másodedző. – Minden mérkőzés más, ezért igyekszünk mi is hétről-hétre megújulni. Szombaton 18 órai kezdettel a dabasiak együttesét fogadjuk, amely gárda remek játékosállománnyal rendelkezik. Ősszel drámai küzdelemben az utolsó másodpercekben kapott góllal szenvedtünk vereséget, a hétvégén mindent elkövetünk azért, hogy visszavágjunk. Nagyon sokat jelentene, ha a szurkolók is egy emberként sorakoznának fel a csapat mögött, mert ahogy az mindig is volt, számunkra ők jelentik a nyolcadik játékost a pályán.