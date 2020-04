Bajnokcsapat 1994/95: Selypi Kinizsi

Harminc év, 30 bajnok, 30 történet. A megyei I. osztályban aranyérmet szerzett csapatokról szóló visszapillantó sorozatunkat az 1994/95-ben első Selypi Kinizsi gárdájával folytatjuk.

– Ahhoz, hogy bajnok legyen egy csapat, sok mindennek össze kell jönni – idézte a múltat a selypi aranygárda támadója, Fekete László. – Szakmailag akkorra már összeérett az előző évi második helyezésből sokat tanuló és az idény elején megerősített gárda. Akik jöttek, azok nemcsak játéktudásban, hanem emberileg is nagyon beleillettek ebbe az egészbe, akik pedig már korábban a csapathoz tartoztak, azok pedig ki voltak éhezve a sikerre. Erős, színvonalas mezőnyben sikerült bajnoki címet nyerni úgy, hogy a Kinizsinél a feltételrendszer megyei szinten kiemelkedőnek számított. Boldog vagyok, hogy tagja lehettem annak az együttesnek, az életem egyik legszebb részének tartom azt az időszakot. Az érzelmileg rendkívüli módon összekovácsolódott társasággal több mint csapatot, már inkább egy nagyobb családot alkottunk. Annak a közösségnek a tagjaival azóta is sokat találkozunk és utólag úgy látjuk, ha az a gárda együtt marad, még az NB III.-as csoportot is képesek lettünk volna megnyerni.

A Péczely Szabolcs irányította, az előző idényben ezüstérmes Selypi Kinizsi kimagaslott a mezőnyből, amellyel a Besenyőtelek igyekezett lépést tartani. Az ősz végén elszakadt a többiektől a két gárda, a bajnokság felénél ez volt sorrend a dobogón: 1. Selyp 41 pont, 2. Besenyőtelek 39, 3. Bélapátfalva 31. Végül 100 rúgott gól, 80 pont és 12 pont előny szerepelt a mérlegen a második, szintén jelentős játékerőt képviselő Besenyőtelek és a Felsőtárkány előtt.

A gólkirály a selypiektől került ki a 32 gólos Muraközy Lajos személyében.

Ők huszonegyen

A Selypi Kinizsi bajnokcsapata: Szendrei Mihály, Kemenár Attila (kapusok), Tóth Gábor, Fekete László, Lilik József, Tóth Attila, Pásztor Zsolt, Muraközy Lajos, Szakolczai János, André Zoltán, Kurucz Csaba, Czeróczki György, Baranyi Gábor, Molcsán László, Barta Tamás, Bíró Csaba, Baranyi Imre, Szekeres István, André Tibor, Demeter Csaba, Augusztin Tibor. Edző: Péczely Szabolcs.

Az 1994/95-ös végeredmény

1. Selyp 30 26 2 2 100–22 80

2. Besenyőtelek 30 21 5 4 89–23 68

3. Felsőtárkány 30 19 4 7 65–33 61

4. Bélapátfalva 30 18 4 8 91–53 58

5. Novaj 30 15 4 11 54–42 49

6. Gyöngyöshalász 30 14 6 10 47–41 48

7. Pétervására 30 12 8 10 55–40 44

8. Sirok 30 12 4 14 48–56 40

9. Tarnalelesz 30 12 3 15 40–47 39

10. Poroszló 30 11 4 15 40–51 37

11. Energia SC 30 10 2 18 37–66 32

12. Parád 30 8 7 15 41–84 31

13. Petőfibánya 30 8 5 17 41–63 29

14. Tarnaörs 30 7 4 19 39–77 25

15. Heves 30 6 9 15 40–58 24

16. Nagyréde 30 5 1 24 24–95 16

Megjegyzés: a Hevestől 3 büntetőpont levonva

A Tarnaörs megúszta

Az osztálytól a Heves és a Nagyréde együttese búcsúzott. A Tarnaörs is kiesett hivatalosan, azonban a Parád nem nevezett az I. osztályú pontvadászatra, így az örsiek folytathatták szereplésüket a megyei élvonalban.