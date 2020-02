Díjazás után az egri jók legjobbjairól

Több mint jelzésértékű, hogy Egerben a 2019-es Év Sportolója díjátadó rendezvényen három országos szakszövetség vezető tisztségviselője is fontosnak tartotta a részvételt. Ahogy olimpiai bajnokok is akadtak a széksorokban.

Nem árt gyorsan leszögezni, hogy a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor, a válogatott szövetségi kapitánya, dr. Sós Csaba, továbbá a Magyar Amerikai Futball Szövetség elnöke, Boda Gábor és a Magyar Ökölvívó Szakszövetség főtitkára, Nagy Anett Viktória szervezői meghívásnak tett eleget. Sportáguk a három kategóriában díjazott úszók, a két-két elismerést kapott amerikai futballisták és az ökölvívók jóvoltából került középpontba a városházi díjátadón.

Az olimpiára készülő Békési Eszter és az ötkarikás játékokon való részvétel küszöbén álló Holló Balázs az Egri Úszó Klub színeiben a „királykategóriának” számító felnőtt egyéni számban bizonyult Eger 2019-es legjobb sportolójának, és edzőjük, Kovács Ottó elsőségéhez sem férhetett kétség. Az immár hétszeres magyar bajnok ökölvívó, a tokiói indulásra ugyancsak esélyes Oláh Eszter, és a női vízilabda-válogatott erősségének számító Szilágyi Dorottya különdíjának indokoltságát ugyancsak nem lehetett megkérdőjelezni. Az ötkarikás szint a bokszban és a pólósoknál is mutatja, magas a mérce, aki fogadhatta a gratulációkat az magas nívón sportol. Így volt és így van ezzel a vízilabdázóként egyaránt három olimpiai bajnoki címet szerzett Szécsi Zoltán, az Egri Vízilabda Klub elnöke és a Lillafüredi Ásványvíz-ZF-Eger női vízilabdacsapatának edzője, Biros Péter is. A sorból nem hagyható ki a büszke édesapa, Szilágyi Péter sem, aki a korábban a magyar női válogatott szövetségi kapitányaként ugyancsak megjárta a magasságot.

Oláh edzője, Dorkó Péter 2008-ban bíróként lehetett jelen a pekingi ötkarikás játékokon, azóta pedig azt is fényesen megmutatta, hogy versenyszervezőként is megállja a helyét. A legjobb sportvezetői díjat megkapott Herke Zsombor is méltán húzhatta ki magát Boda Gábor előtt. Igaz ez a Magyar Amerikai Futball Szövetség elnökére is, hiszen a tojáslabdázók főnöke azt is örömmel nyugtázhatta, hogy a sportág jelentős mozgósító erővel bír a megyeszékhelyen, lásd: szavazással elnyert közönségdíj az Eger Heroes csapatának.

A kézilabdázók és a labdarúgók közössége Tóth Edmond NB I.-es vezetőedző, illetve Vitányi László utánpótlás szakmai igazgató jóvoltából mondhatja el magáról, hogy az odafigyelés nem hiányzott az esetükben sem. Az íjászok tehetsége, Román Bálint Dániel tavalyi siker évére újabb korona került, de az erőemelők jeles képviselője, Bocz Tamás is ott kapott helyet, ahová régóta vágyott. Szeniorként Fodor-Fejes Adrian Adél azt bizonyította, milyen sokáig lehet kitolni a jó formát, míg a fogyatékkal élők díját elnyert Mákos Milán 16 évesként úgy nyilatkozott, mint a profik: nem a díjért sportol, hanem „csak” szeret karatézni és örül, hogy most ebből „ez jött ki”.

Aki pedig idén kimaradt vagy lemaradt, az gyűjtheti az erőt, mert a 2020-as év legjobbjait is díjazzák majd.