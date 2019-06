Eger Heroes: Bíró remekül érzi az összhangot az elkapóival

Nem érdemtelenül jutott a legjobb négy közé az egri együttes.

A Powerade Divízió I. elődöntője:

EGER HEROES–DAK ACÉL GORILLAZ

Maklár, Adler Sándor Sporttelep, szombat, 17.00.

Kétség sem lehet afelől, hogy nem érdemtelenül jutott a legjobb négy közé az egri együttes. A Hősök támadósora az alapszakasz végére ért be igazán. Sok esetben a futásokkal a kanadai Elijah Fera vitte a hátán a csapatot, de a passzjáték is hétről hétre fejlődött. Ennek ékes bizonyítéka az alapszakasz záró DEAC Gladiators elleni találkozó, ahol 48–19-re nyertek Bleszity Erikék. Bíró Tibor remekül érzi az összhangot az elkapóival, ez pedig az elődöntőben is hatásos fegyver lehet, ugyanis talán a defense az, ami a sebezhetőbb csapategységek közé tartozik.

A dunaújvárosi DAK Acél Gorillaz esetében a három alapszakaszbeli győzelmet három vereség követett, sorrendben a Nyíregyház Tigers, az Eger Heroes és a Szombathely Crushers ellen. Az irányító, Jeszenszki Dávid sérülése fájó pont a Gorillaz együttesének, de amennyiben Hegedüs Dániel jó napot fog ki, akkor a futások is nagy gondot okozhatnak a Heroes-védelemnek.

A másik ágon a címvédő Szombathely Crushers az alapszakaszban nyújtott teljesítménye alapján jóval esélyesebbnek tűnik a Budapest Cowbells II csapatánál. Mindkét elődöntős párharcot láthattuk már az alapszakasz során is. Akkor Crushers, illetve Heroes-siker született. Erre azonban dőreség lenne alapozni, a rájátszás olyan műfaj, amelyben bármi megtörténhet.