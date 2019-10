Eger SE: az ózdiaktól sem kaptak gólt

Három győzelem és hat vereség mellé ezúttal jött az első remi a megyeszékhelyi gárdának.

Az NB III. Keleti csoportjának 10. fordulójában:

ÓZDI KOHÁSZ SC–EGER SE 0–0

Jászberény, 100 néző. V.: Takács Ákos (Szilágyi N., Piskóczi V.).

ÓZD: Lékai – Czingráber, Tönkő, Kozics, Pataki R. (Zöllei, 69.), Bogáti, Gábor (Tóth G., 83.), Lévai, Marczis, Gál Sz., Keményffy. Vezetőedző: Várhidi Péter.

EGER: Nacsa – Vaskó, Farkas K. (Kis G., 74.), Vajda, Antal, Vitelki, Valkay, Lőrincz P., Gajda, Stampf (Benke, 58.), Debreczeni. Vezetőedző: Sütő Szilárd

JÓK: Gál, Czingráber, Lévai, ill. Vaskó, Debreczeni.

VÁRHIDI PÉTER: – Tehetnek ellenünk bármit, akkor is talpon maradunk.

SÜTŐ SZILÁRD: – Úgy készültünk a mérkőzésre, hogy mindenképpen pontot szeretnénk szerezni. Ha három nem is sikerült, ám a döntetlent mindenképp értékes, főleg annak a tudatában, hogy a szezonban először most tudtunk két forduló alatt egymás után pontot szerezni. Megnyerhettük volna a mérkőzést, ám értékesnek tartjuk az ikszet.