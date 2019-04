Eger SE: sorban az ötödik vereség

A megyeszékhelyiek egy góllal maradtak alul a diósgyőriekkel szemben.

Az NB III. Keleti csoportjának 24. fordulójában:

EGER SE–DVTK II. 2–3 (1–2)

Eger, Szentmarjay stadion, 220 néző. V.: dr. Jakab Géza (Kovács B., Deme R.).

EGER: Giczi – Debreczeni, Kaszás, Galambosi, Lőrincz – Mikolka – Busai (Árvai, 76.), Titkó, Antal (Révész, 76.), Gresó – Benke (Farkas K., 64.). Szakmai igazgató: Vitányi László.

DVTK: Bukrán – Orosz D., Farkas M. (Valkay, 46.), Szűcs K., Géringer L. – Zsiga (Mertse, 87.), Fenyőfalvi (Szabó B., 46.), Géringer T., Orosz M. – Boros, Korbély. Edző: Vég Csongor.

GÓL: Antal (19.), Kaszás (89.), ill. Boros (8., 62. – 11-esből), Galambosi (33. – öngól)

JÓK: Mikolka, Titkó, Gresó, Lőrincz, ill. Korbély, Boros, Bukrán, Zsiga M.

VITÁNYI LÁSZLÓ: – A játékosok mindent megtettek, amit jól bizonyít a rengeteg kialakított helyzet és az, hogy három diósgyőri játékos is begörcsölt a hajrában. Sajnos a góllövéssel továbbra is hadilábon állunk, de az akarat megvolt, amit a közönség díjazott. Noha vereséget szenvedtünk, hosszú idő után tapssal köszöntek el a játékosoktól a nézők.

VÉG CSONGOR: – Küzdelmes mérkőzést játszottunk, ahol helyenként feszült volt a hangulat, de ez a tét miatt érthetőnek mondható. Mi egy jó időszakot követően érkeztünk a mérkőzésre, míg az egriek sikertelen periódust élnek meg. Ma nem játszottunk igazán jól, de az őszi DVTK-hoz képest sikerült előrébb lépnünk. Az Eger is mindent megtett a győzelemért, de ma mi voltunk a szerencsésebb csapat.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK:



A KELETI CSOPORT ÁLLÁSA