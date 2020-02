Egri karatékák is kiemelkedtek a tavalyi évben

Négy egri versenyző is elismerésben részesült a Magyar Karate Szakszövetség (MKSZ) évértékelőjén, ahol tavalyi kiemelkedő eredményeikért 95 sportolót és sportszakembert díjaztak.

A sportág hazai fejlődését a tavalyi sikerek is jelzik – hangsúlyozta a szövetség elnöke. Dr. Mészáros János a visszajelzések alapján minden idők legjobb korosztályos Európa-bajnokságának nevezte a február eleji budapesti Eb-t, amelyen 52 ország vett részt, a magyarok pedig két arany és három bronz mellett nyolc ötödik helyet is szereztek. A sportvezető bizakodását fejezte ki, hogy magyar versenyző is kijut a nyári tokiói olimpiára, amelynek programján először szerepel a karate.

– Már két és fél éve zajlik az olimpiai kvalifikáció, amelynek fajsúlyos része volt a tavalyi év is – mondta Mészáros a szervezet honlapjának nyilatkozva. – Bízunk benne, hogy a legjobb hazai versenyzők közül lesz, akinek sikerül kivívni a történelmi tokiói részvételt. Az elmúlt hetekben lebonyolított budapesti Európa-bajnokság pedig egyértelművé tette, hogy nagyon jó az utánpótlásunk, így elmondhatjuk, hogy a szintén hazai rendezésű, 2022-es felnőtt-világbajnokságra és az azt követő időszakra is megvannak azok a jó versenyzőink, akikre számítani lehet majd. El kell ismerni azoknak a versenyzőinknek az eredményét is, értékelni azt a több száz érmet, amelyet a különböző karatestílusok világversenyein szereztek tavaly a magyarok.

A 2019-es sikerekből a shotokan szakág, a Shihan Juhász Ferenc irányította SKDUN szervezet is jelentős részt vállalt. A sportolók közül az Egri Városi Sportiskolából Jakab Nóra és Gál Soma kapott elismerést, míg az Agria Shotokan Karate Egyesületből Vitai Remma és Cziczlavicz Réka vehetett át díjat. Edzőként Shihan Juhász Ferenc, Szajlai Oszkár és Barczi Rita vett részt az ünnepi évértékelő gálán.

A Magyar Karate Szakszövetség és a Klebersberg Központ együttműködési megállapodást kötött a karate sportág testnevelési órák keretében való – az elmúlt időszakban már elindult – oktatásáról. Négy szervezet, az MKSZ mellett a Testnevelési Egyetem, a Magyar Diáksport Szövetség és a Honvédelmi Sportszövetség a testnevelő tanárok továbbképzéséről írt alá szerződést: a cél, hogy a karate és annak oktatása iránt érdeklődő testnevelők megfelelő felkészítést kaphassanak. Ehhez kapcsolódó megállapodást kötött a Testnevelési Egyetem és a Magyar Diáksport Szövetség is, amelyben az egyetem biztosítja a licencet, amely alapján utóbbi részt vehet a testnevelő tanárok továbbképzésében.

Shihan Juhász Ferenc, a Magyar Karate Szakszövetség alelnöke mérföldkőnek nevezte a megállapodásokat.

– Örömteli, hogy tananyag lesz a testnevelés órákon a karate, folyamatosan képeznek ki pedagógusokat erre a feladatra. Az MDSZ jóvoltából 200 milliós eszköztámogatást is kapnak az iskolák. A fejlődés töretlen, egyre többen karatéznak az országban.

Számos sport- és egyéb szervezet vezetője is jelen volt az eseményen, többek között Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos, Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora, Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, valamint Péterffy Balázs, a Klebersberg Központ szakmai elnökhelyettese.