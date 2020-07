Elhunyt Eger díszpolgára, Csányi Barna

Életének 81. évében, rövid szenvedés után elhunyt Csányi Barna. Eger díszpolgára a sporton túl a közéletben is fontos szerepet vállalt a város hírnevének öregbítésében.

– Én szeretem a születésnapokat, hiszen minél több van ebből egy ember életében, annál tovább él – fogalmazott 70. születésnapján az egri sportélet ismert személyisége – aki az oktatás és az edzősködés mellett 47 évig látta el a megyei kosárlabda szövetség főtitkári tisztségét. Volt elnökségi tagja a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének, megyén belül pedig a szervezet elnöke. Egy ciklusban vezette képviselőként az önkormányzati Oktatási és Sportbizottságot, később mint külsős segítette Eger sportját.

A nevelői munkája révén számos kitüntetésben részesült testnevelő a 2002-ben miniszteri elismerő oklevelet vehetett át.

Huszonhárom éven keresztül irányította az első számú egri kosárlabda-csapatot. Eközben – nem mellékesen, sőt, főállásúként – 1961 és 2006 között tanított, majd végleg 2007-ben hagyott fel a neveléssel. Ebben is kiválót nyújtott, és irányt mutatott. A naptár 1971-et mutatott, amikor a Finommechanika csapatát az NB I-be vezényelte, majd következtek az újabb csúcsok, nem háttérbe szorítva a fiatalokkal való törődést, az utánpótlás pallérozását.

A munka gyümölcse fényes eredményekben mutatkozott: nyolcszor jutott csapatával országos középiskolás döntőbe, ahol bronzok mellett arany is csillogott a GMSZ-es ifjak nyakában. „Akkoriban nagyon jó középiskolás gárdák játszottak Egerben. Sajnos ma már nincs ez így…” – utal a múltra, és finoman túllép ennek a miértjén, mert egyetlen kollégát sincs szándékában bántani. Inkább arról mesélt, hogy sikerült élvonalbeli játékosokat is kinevelnie; Sipeki József (MAFC) és Dobi Antal (ZTE) neve elég jól cseng a sportágban, miként arra is büszke, hogy akadt olyan országos középiskolás bajnokcsapata, amelyből meglehetősen sokra vitte a civil életben Busák István, Széles-Kovács Gyula, Horváth Béla és Németh István is.

„Kaptam jó néhány kitüntetést, köztük miniszteri és MOB-elismerést is, de tudják melyik kettőre vagyok a legbüszkébb, az utolsó kettőre, a 2012-es megyei Prima Primissima Díjra és a nemrég adományozott MKOSZ-emlékéremre” – mondta ezt immár 78 évesen Csányi Barna, aki tavaly átvehette Eger díszpolgári címét.

A közismert, közkedvelt és nagy tiszteletnek örvendő tanár, edző, és sportvezető rövid szenvedés után hunyt el.