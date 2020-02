Elveszítette Sándort a Hatvani KSzSE

A sereghajtó ellen sem mehet biztosra az újonc együttes.

A férfi NB I/B Keleti csoportja 13. fordulójának mérkőzése:

HATVANI KSZSE (3.)–BALASSAGYARMATI KSE (12.)

Hatvan, Kodály Zoltán Ált. Isk., vasárnap, 15.00. V.: Barna V., Kovács B.

Mindkét csapat vereséggel kezdte a tavaszi idényt. Míg az újonc hatvaniak a bajnoki címért versenyben álló Kecskemét vendégeként maradtak alul (32–38), addig a balassagyarmatiak a szintén aranyra hajtó Cegléddel szemben szenvedtek vereséget (23–31).

– Molnár Kristóf, Buday Dániel és Répási Norbert visszatérésével adott, de ugyanakkor el is vett az élet azzal, hogy Sándor Rolandnak eltört az ujja, emiatt hosszú időre harcképtelenné vált – fogalmazott a hatvaniak vezetőedzője, Bárány Zsolt. – Nem lankadhat a figyelem, ha a két csapat tabellán elfoglalt helyezésére apellálunk, könnyen kínos helyzetbe kerülhetünk. Maximális koncentrációt várok.

A két együttes őszi mérkőzésén vendégként 30–20-ra nyertek a Zagyva-partiak.

A női NB I/B Keleti csoportja 13. fordulójának mérkőzése:

HAJDÚNÁNÁS SK (4.)–ESZTERHÁZY SC (1.)

Hajdúnánás, vasárnap, 17.00. V.: Ignéczi, Kavalecz.

Az Orosházával (24–21) majd a Szegeddel szemben sikerrel megvívott (24–21) rangadót követően, a Hajdúnánás ellen is parázs hatvan percre számíthatnak a tabellát százszázalékos teljesítménnyel vezető egyetemisták.

– Az elmúlt hetek sikerei ellenére nem mondanám, hogy kiváló formában várnánk az újabb megmérettetést, de egyébként is mindig van hová fejlődni – tekintett előre az egriek irányító játékosa, Pankotai Luca a klub honlapján. – A terv az, hogy a két pont megszerzésén túl, a játékunkon is javítsunk. Más kérdés, ha az utóbbi nem sikerül, akkor is ki kell harcolni a győzelmet.

A Hajdúnánás óriási meglepetésre a sereghajtó Tempo KSE ellen vereséget szenvedett (26–28) a tavaszi szezonnyitón, egy hete a Dunakeszi ellen javítottak (38–29) Hrabina Inezék.