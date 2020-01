Eszterházy SC: ez eddig tökéletes

Tökéletes. Ez a jelző teljesen helyén való, amikor az Eszterházy SC női csapatának elmúlt félévi teljesítménye kerül terítékre. Az NB I/B-s együttes a legjobb 14 közé jutott a Magyar Kupában, a bajnokságban pedig mind a tizenegy mérkőzését megnyerve az első helyről várhatja az idei folytatást.

– Tavaly nyáron az NB I-ből érkezett a csapat a másodosztályba. Ez könnyebbséget jelentett?

– Ebben a mezőnyben rutinosnak számítottunk, a tavaszi, több helyen is sikeres időszak pedig nagyszerű felvezetése volt annak, hogy szeptemberben mindent jól tudjunk majd elkezdeni – felelte az Eszterházy SC vezetőedzője, Debre Viktor.

– A keretet illetően négyen távoztak és ketten érkeztek, vagyis túlzottan sok változás nem történt.

– Ezzel együtt megfelelően sikerült megoldani a feladatot. Támadásban ugyanazt játsszuk, mint az előző idényben, és nagy erényünknek tartom, hogy kevés labdát adunk el, ami sokat számít. Ahogyan szokás mondani, jó helyen van nálunk a labda, és ez a női mezőnyben aranyat ér.

– A kulcsfontossággal bíró irányítóposztról távozott Borbély Márta, míg Petrovics Gerda az egész őszi idényt kihagyta. Miként lehetett ezt a helyzetet kezelni?

– Brettner Zsófia többször is jól oldotta meg a feladatot, azonban nem ez az igazi posztja. A nyáron érkezett Pankotai Luca sok meccsbe nagyon jól szállt be, és szerencsére remekül átvette a ritmust.

– Mi a helyzet a fiatalokkal?

– Látszik, hogy folyamatosan fejlődnek, azonban „vértelenek”, és így nem lehet többre vinni. Hiányzik belőlük az igazi tűz, nem mernek felvállalni dolgokat, ez a legnagyobb baj. Amíg ezt nem tanulják meg, nem teszik oda magukat úgy, ahogyan kell, addig nem lépnek előre.

– Hogyan sikerült beosztani az erőt, hogy jól jöjjön ki a csapat ebből a félévből?

– Tudtuk, hogy három sorozatban szerepelünk, amihez túl kevesen vagyunk még akkor is, ha a fiatalokat is rendesen játszatjuk. Amikor a Magyar Kupában továbbjutottunk, akkor úgy voltunk vele, hogy az volt a kedvenc sorozatunk, így pedig a Ligakupát engedtük el, mert a bajnokság a legfontosabb. Elégedettek lehetünk, mert az MK-ban a legjobb tizennégy között vagyunk, ami egy NB I/B-s csapat életében ritka esemény. A bajnokságban a tizenegy győzelmünk önmagáért beszél. Igazából ebben a félévben nem volt számunkra több, pontosan azért, mert kevesen vagyunk, és a végére nagyon elfáradtunk. Érdekes ez, mert elsősorban nem fizikálisan, sokkal inkább mentálisan. Időközben bejött, hogy a lányok nagyon rendesen járnak az Eszterházy Károly Egyetem képzéseire, ami a sok tanulás mellett előbb-utóbb a vizsgaidőszak megjelenésében is megmutatkozott, mint újabb felmerülő nehézség a játékon túl.

A női NB I/B Keleti csoportjának állása



– Valósnak tekinthető a tökéletes jelző az őszi idényre?

– Jobbat senki nem kívánhat. Lehet itt most azon rágódni, hogy jobban játszhattunk volna, de ez lényegében semmit sem számít. Van egy olyan mondás, hogy úgy játszottunk, mint még soha, és kikaptunk, mint mindig. Nálunk ez pont fordítva áll. Az embereket az érdekli, hogy nyerjünk, mint, ahogyan engem, és a játékosokat is. A szép, és csúnya játéknak ebből kifolyólag nincs jelentősége. Mi egyszerűen csak nyertünk. Megdolgoztunk érte, nagyon sokat tettünk ezért, és ezt élvezni kell, amíg lehet. Ezt csak azért mondom, mert nem lesz egyszerű a tavaszunk, a rangadók nagy többségét ugyanis idegenben játsszuk, de továbbra is képesnek tartom rá a csapatot, hogy ezekből a rangadókból többet behúzzon. Egyértelmű, hogy, amennyiben ez megtörténik, emellett pedig a kötelező hazai meccseinket hozzuk, akkor mi leszünk a bajnokság esélyesei. Ehhez kell majd a szerencse, hogy ne legyenek sérültjeink, ezen kívül pedig még több más összetevője is van a sikernek. A hozzáállással eddig sem volt, és ezután sem gondolnám, hogy lenne majd baj, mert ezek a lányok sokat tudnak dolgozni, mindezt ráadásul nagyon jó minőségben. Inkább másban látom a bukás lehetőségét, erre azonban már csak amiatt sem gondolok, mert a januártól teljes értékű edzéseket végző Petrovics Gerda visszatérésével csak erősödhetünk. Ezáltal egyértelműen masszívabbak leszünk, ez pedig egy nagyon fontos.