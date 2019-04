Eszterházy SC: megvan az első hazai NB I-es győzelem

Az idegenbeli egymás elleni mérkőzés után, itthon is legyőzte békéscsabai ellenfelét az Eszterházy SC felnőtt alakulata, megszerezve ezzel a klub fennállásának első hazai NB I-es pontjait.

A női NB I. 22. fordulójában:

ESZTERHÁZY SC–BÉKÉSCSABAI ELŐRE 28–26 (12–14)

Eger, Eszterházy csarnok, 250 néző. V.: B. Pech, Vágvölgyi

ESC: GYŐRFFY – BOCSI 6, IVÁN 7, Brettner 2, Sári 6 (1), Pados 5, Sallai. Csere: HANCZVIKKEL 1, Borbély M. 1. Edző: Debre Viktor

BÉKÉSCSABA: Horvát D. – Kovács Anett 3, M. Agbaba 3, Walfisch 7 (1), Giricz, Kukely 1, Bottó 2. Csere: Csizmadia (kapus), Vukajlovic 4, Marincsák 5 (1), Dombi K. 1. Edző: Horváth Roland

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–2. 12. p.: 5–5. 18. p.: 8–7. 24. p.: 11–9. 36. p.: 16–18. 42. p.: 19–20. 48. p.: 23–23. 54. p.: 27–25

KIÁLLÍTÁSOK: 14, ill. 6 perc

HÉTMÉTERESEK: 1/1, ill. 2/2

DEBRE VIKTOR: – Az az igazság, hogy engem is váratlanul ért bizonyos szinten ez a mérkőzés, mert rengeteg meccsét láttam a Békéscsabának, és egy nagyon jó csapatról van szó. Rengeteg problémával küzdünk, ezért egyetlen lehetőségünk volt, hogy harcolunk a végsőkig. Ez most megtörtént, és a szívünk vitt minket előre, nagyon kevés cserével végig játszva a találkozót. Voltak nagyon jó egyéni teljesítményeink, és véleményem szerint, ez volt a győzelmünk titka. Örülünk, mint minden pontnak, és tudjuk, hogy behatároltak a lehetőségeink, de ezt kell meglovagolnunk. Ez volt a klub első hazai NB I-es győzelme, úgyhogy ma is sikerült történelmet írnunk.

HORVÁTH ROLAND: – Gratulálok az Egernek, mert tiszta szívből megérdemelte ezt a győzelmet. Itt nem arról volt szó, hogy mi eldobtuk volna a labdát, egyszerűen ellenfelünk százszor jobban küzdött és akarta ezt a két pontot. Amióta mi elkönyveltük, hogy bennmaradunk az NB I-ben, ezt érzem a csapaton. Szívem szerint, az egész társaságot elhajtanám, mert ezt nagyon nehéz elviselni. Gratulálok Debre Viktor kollégámnak is, mert ezt végig csinálni, amit az Eger megtett, hétről hétre összeszedni a csapatot komoly vereségek után, és ezek után még így tud küzdeni, ez nem kis dolog.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA