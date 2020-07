Gólkirályt igazolt az előző kiírás sereghajtó csapata, a Bélkő SE

Az edző személye is sokat nyomott a latba Bélkő SE-hez aláírt támadó esetében.

Pétervásáráról igazolt vissza Bélapátfalvára Érsek Martin. A balatoni illetőségű 30 éves csatár 2014-ben már futballozott a bélkőaljai együttesben. A 2012/13-as megyei I. osztályban egerszalóki színekben 43 találattal gólkirályi címet szerzett támadó így indokolta döntését.

– Mindenkit ismerek a csapatból, sokukkal napi kapcsolatban voltam eddig is – mondta a heol.hu-nak Érsek Martin. – Mivel a vírusjárvány után ők ugyanúgy edzettek, mint normális helyzetben, csatlakoztam hozzájuk és a kispályás bajnokságban is részt vettem. Az edző, Horváth Tamás személye is közrejátszott a döntésemben, ugyanis az ő keze alatt nőttem fel és játszottam a legtöbbet. Mivel Bélapátfalván lakom és dolgozom, ez is sokat számított. Az elmúlt időszakokban a folyamatos utazások mellett kevesebb időm jutott családomra és más tevékenységekre. Nagyon szimpatikus, fiatal és hajtós csapat a jelenlegi Bélkő SE, amelynek tagjaival – ha edzésben leszünk – bárkinek borsot törhetünk az orra alá.