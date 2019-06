Hatvanba az élvonalból érkezett erősítés

A klub felnőttférfi- és a női csapata egyaránt osztályváltás előtt áll.

Ünnepélyes keretek között búcsúztatta a 2018/2019-es bajnoki szezont a Hatvani KSzSE. A klub évzáró rendezvényén négy csapatra való érem és negyvenkét különdíj talált gazdára. Az egyesület zászlóshajójának számító felnőttférficsapat fennállása legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy megnyerte az NB II. Északkeleti csoportjának küzdelmeit.

– Azt kaptuk, amire számítottunk – fogalmazott a Hatvani KSzSE elnöke, Antalóczy Péter. – A játékosaink becsülettel készültek, s végül meggyőző fölénnyel igazolták a várakozásainkat. Hellyel-közzel sikerült a Kodály iskola csarnokának túlterheltségén is úrrá lenni, de számtalanszor megerősítést nyert, hogy egyre nagyobb szükségünk lenne már az új sportcsarnokra. Bízom benne, hogy a terveknek megfelelően a 2019/20-as küzdelmeket már az új otthonunkban tudjuk befejezni.

A bajnoki címmel járó osztályváltás kapcsán komoly törekvésről, becsvágyról beszélt a sportvezető.

– Amellett, hogy a folytatásban is számítunk az aranyérmes gárda tagjaira, további erősítésekre is szükség lesz, ugyanis az NB I. B nagyobb elvárásokat támaszt – folytatta Antalóczy Péter. – Ennek szellemében két új játékossal már sikerült megállapodni, akik egyaránt a sportág élvonalából érkeznek. Bali Richárd a Ferencváros, Kovács Péter a Mezőkövesd mezét cseréli hatvanira. Terveink között szerepel még jobbátlövő igazolása is, e tekintetben későbbre várható végleges döntés. A szakmai munka edzőként továbbra is Bárány Zsolt irányításával zajlik.

A klub felnőtt női csapata a Pest megyei bajnokságban zárt ezüstérmesként. A Dunakanyar KA gárdájával szemben elveszített finálét követően azonban hamar tovaszállt a hölgyek csalódottsága. – A Heves Megyei Kézilabda Szövetség irányított bennünket a sportág harmadik vonalába, mert szűkebb hazánkban nincs megyei női bajnokság – osztotta meg a klubelnök. – A szándéknyilatkozatunkat már korábban beadtuk, úgy készülünk, hogy ősztől az NB II.-ben szerepelnek a lányok. A játékoskeretet illetően nagy változtatásokat nem tervezünk. Egyelőre abban látjuk az előrelépés lehetőségét, hogy több edzésszámmal, nagyobb erőbedobással készülnek a hölgyek. Amennyiben mégis indokolt lesz, egy-két kézilabdázó érkezhet a csapathoz. Az együtteshez új edző kerül. Bárány Zsolt feladatai immár a felnőtt­csapatra összpontosulnak, a tréner pótlását a tervek szerint házon belül oldjuk meg.

Az ünnepi események szerves részét képezte az utánpótlás-bajnokságokban szereplő csapatok teljesítményének elismerése is. Ezúttal vehették át aranyérmeiket az NB II. Északkeleti csoportjában bajnokként zárt ifjúsági csapat tagjai, valamit a III. osztályú serdülőbajnokság ­Északkeleti csoportjában bronzérmes együttes képviselői. Az ifjúsági gárda Pápa János edző vezetésével huszonkét mérkőzéséből huszonegyet megnyert, s végül öt ponttal előzte meg a második MISI SC I. számú együttesét.

A korábbi évek hagyományait folytatva, június 17-től ismét Mátraderecskén tartja utánpótlás-kézilabdatáborát a Zagyva-parti klub.