Hosnyánszky Norbert újra a válogatottban

Märcz Tamás szövetségi kapitány kihirdette a novemberben kezdődő világliga-selejtezőre és az Európa-bajnokságra készülő férfi vízilabda-válogatott keretét. A csapat, amelynek 2017 óta először ismét tagja Hosnyánszky Norbert is, október 10-től három napon át készül együtt.

A bajnok és BL-győztes Ferencvárosból kilenc játékost hívott meg a szövetségi kapitány.

– Három nap alatt négy válogatott edzést tartok a bővebb keretnek. Fontos összetartás lesz, éppen ezért az általunk legerősebbnek vélt keretet hívjuk össze. Ezen kívül egy rövidebb kétnapos válogatott edzés szerepel a programban november huszonkettedikén és huszonharmadikán. A közvetlen Európa-bajnoki felkészülés december tizenhatodikán kezdődik. Túlnyomó részt itthon készülünk, de várunk egy hivatalos visszaigazolást az olasz szövetségtől, amely január negyedike és hatodika között négycsapatos tornát rendez. Itt a hazaiak mellett az amerikai és a görög válogatottal játszanánk, mintegy ráhangolásképpen az Eb-meccsekre – idézi Märcz Tamást a waterpolo.hu.

A kapitány külön beszélt Hosnyánszky meghívásáról is.

– Hosnyánszky Norbert személyében van egy olyan játékos, akit egyrészt senkinek sem kell bemutatni, másrészt, akivel a 2017-es világbajnokság után abban maradtunk, hogy egy ideig nem lesz válogatott, de ha úgy látom, akkor újra beszélünk a válogatottban való részvételéről. Nos, úgy látom, manapság is ugyanazt a színvonalat tudja hozni a mérkőzéseken, mint korábban, az új szabályokhoz is remekül alkalmazkodik, így ő is meghívást kapott a keretedzésre – mondta Märcz Tamás.

A világligában november 12-én Oroszországgal, február 11-én Franciaországgal játszik selejtezőt a magyar csapat.

Az Európa-bajnokság január 12-től 20-ig lesz a budapesti Duna Arénában.

A FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Kardos Gergely (Eger), Nagy Viktor (Szolnok), Vogel Soma (FTC)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnok), Bátori Bence (Szolnok), Erdélyi Balázs (OSC), Hárai Balázs (OSC), Hosnyánszky Norbert (Eger), Jansik Szilárd (FTC), Kovács Gergő (OSC), Mezei Tamás (FTC), Manhercz Krisztián (OSC), Nagy Ádám (Miskolc), Német Toni (FTC), Pásztor Mátyás (BVSC), Pohl Zoltán (FTC), Sedlmayer Tamás (FTC), Varga Dénes (FTC), Vámos Márton (FTC), Zalánki Gergő (FTC)