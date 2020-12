Húsz éves a Bitskey uszoda: Jasunak nagy élmény volt a megnyitó

Húsz évvel ezelőtt, 2000. december 3-án adták át a Bitskey Aladár Uszodát. Eger „második katedrálisának” avatóünnepségén szereplőként volt jelen az UPC-Eger névvel illetett vízilabdacsapat kapusa, Jászberényi Gábor. Az akkor 18 éves hálóőr immár játékos-edzőként segíti az Egri Vízilabda Klubot, megkeresésünkre szívesen idézte fel a régmúlt emlékezetes eseményét.

– Azért is emlékszek élénken az avatásra, mert nemrég egy kedves néni küldött egy könyvcímet, amiben mindez szerepel – mondta a Heolnak Jászberényi Gábor, aki 1999-ben és 2000-ben megkapta a legjobb magyar utánpótlás kapus kitüntető címet. – Az volt a harmadik évem az OB I-ben, és rendkívül örültem a meghívásnak, mint ahogy annak is, hogy most is játszhatok a honi első osztályban. Aktiváltak erre az évre, így meg különösen jó az érzés. Tisztán megvan bennem, hogy kikkel úsztam együtt az 50 métert, és az is megmaradt, hogy ki kellett dobnom a labdát dr. Nagy Imre polgármesternek. A Bitskeyben sok emlékezetes meccset játszottunk, közte több pozitívummal, mint feledhető momentummal.

„Jasu” francia légióskodás után Tatabányán keresztül 12 év után tért vissza Egerbe. Boldogan beszélt arról is, hogy megújult a Bárány-uszoda.

– Büszkeséggel tölthet bennünket, itt élőket, hogy ilyen létesítményeink vannak, azzal a fontos ténnyel megerősítve, hogy ezekre rendkívül nagy szükség van a városban működő vizes sportágak képviselőinek népes száma miatt – emelte ki a kapus. – Utánpótlással is foglalkozok, a több mint 300 fős igazolt versenyzői létszám azért sokatmondó. Noha két fedett uszodánk van, néha még így is szűkösen férünk el, épp az említett „szaporaság” miatt. Most a Bitskeyben reggel kilenckor kezdődik az élet és este fél tizenegykor zárul, mert a strandi sátras medencét még nem lehet használni.

Jászberényi felidézte, hogy húsz éve jelentős igény mutatkozott a fedett uszodára.

– LEN-kupa mérkőzésre készültünk Gyulavári Zoltán vezetésével, de a Bárány nem lehetett a hazai pályánk. A nyolc közé jutásért rendezett meccsen a Vasassal már Budapesten kellett játszani. Eközben előfordult, hogy a Zsóry-fürdőbe jártunk edzeni. A téli időszakot a nyitottban nem volt egyszerű átélni…

A mai állapotokra és a ZF-Eger felnőttcsapatára rátérve, a szakemberrel nem hagyhattuk ki az Eurokupa hétvégén esedékes csoportküzdelmeit, amelynek a horvát főváros lesz a helyszíne.

– Szombaton a Kotorral játszunk, a montenegrói gárda hasonló erőt képvisel, mint itthon az Újpest. Nagyon motivált, jó csapat, megfelelően vegyítve az idősebbeket és a fiatalokat. Igazi háromesélyes meccsre van kilátás, amelyen el is dőlhet a továbbjutás, mert a vasárnapi ellenfél Mladost Zagreb más kategória. Ha az előbb az Kotor–Újpest párhuzamot említettem, akkor a horvátok esetében az FTC vagy a Szolnok lehet a remek példa a gárda erősségére. Vagyis nekünk szombaton kell eldönteni a továbbjutást.

Jászberényi Gábor szerint szörnyű és sajnálja, hogy nézők nélkül nélkül kell pólózni, ám annak örül, hogy a fiatalok is tudnak edzeni és játszani.

– Reméljük, hogy előbb vagy utóbb, de minden visszatér a régi kerékvágásba. És ha már múlt, akkor íme egy újabb, a napjaikkal összekötődő élmény. A keresztlányom, Jászberényi Eszter bemutatkozott az OB I-ben. Ahogy jómagam, ő is 16 évesen Szilágyi Péternél debütált az élvonalban. Szerencsére ott lehettem a kispadon. Remek érzés volt!

Jelképe a város erejének és az összefogásnak

A Bitskey Aladár Uszodát Makovecz Imre tervei alapján 1998 és 2000 között építtették. Névadója Bitskey Aladár (1906–1991) évtizedeken keresztül oktatta egri gyermekek ezreinek az úszás alapelemeit. A megnyitóünnepségen a megyeszékhely akkori polgármestere, dr. Nagy Imre kiemelte: az uszodára Eger valamennyi lakója büszke lehet, mert jelképe a település erejének, az összefogásnak és a teljesítménynek, ugyanis a város gyakorlatilag saját erőből építette a létesítményt. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, dr. Schmitt Pál kiemelte: – Legyen az uszoda Eger egyik szimbóluma, azé a városé, ahol az olimpiai ötkarika nagyon jól érzi magát.