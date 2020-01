Imola-Hírlap–Téli-kupa: korai kezdés Gyöngyösön

Egy sportszervezetnél legfeljebb öt próbajátékos ­szerepeltetésére nyílik lehetőség a hétvégén ­kezdődő Imola-Hírlap–Téli-kupa nagypályás, műfüves tornán. A gyöngyösi házigazdák együttműködést kérnek a csapatoktól.

A Magyar Labdarúgó-szövetség Heves Megyei Igazgatósága által szervezett rendezvény négy helyszíne közül legkorábban Gyöngyösön lépnek pályára a csapatok. Szombaton kilenc órakor Gyöngyösi AK–JVSE-Rosenberger mérkőzéssel indul a 2020-as Imola-Hírlap–Téli-kupa. A vendéglátók kéréssel fordultak a sportszervezetekhez.

– Üzemeltetőként együttműködést kérnék, hogy a lehető legjobb színvonalon rendezhessük meg a mérkőzéseket – közölte a Sportfólió Kft. ügyvezetője, Juhász Péter. – Ennek érdekében kérem, tartsák be a házirendet, ha igény van valamire, írják meg, vagy hívjanak a csapatok képviselői. Amennyiben tudunk, mindenkinek segítünk. Számunkra fontos, hogy a sportpálya a jövőben is használható legyen, ezért amennyiben előfordul szélsőséges időjárás, kérem a megértést a pálya minősége vagy használhatósága kapcsán. A Sport úton kijelölt öltözőkön kívül továbbra is rendelkezésre áll a pálya mellett közvetlenül található fűtött konténer öltöző. Szíveskedjenek jelezni, hogy mindkettőt vagy csak az egyiket szeretnék igénybe venni. A Sport úton reggel 8 órától lesz ügyeletes munkatársunk, akihez lehet fordulni az öltözők kiadását illetően.

Az 1. forduló mérkőzései

JANUÁR 25., SZOMBAT

Eger, B csoport

11.00: Felsőtárkány SC–Füzesabonyi SC

13.00: Maklári SE–Eger SE

Gyöngyös, C csoport

9.00: Gyöngyösi AK–JVSE-Rosenberger Jászárokszállás

11.00: Hevestherm-Heves–Szőlőskert Nagyréde SC

Hatvan, E csoport

12.15: Héhalom SE–Pétervására SE

14.00: Palotás SE–Heréd LC

Recsk, H-csoport

11.00: Bélkő SE B–Maklári SE U19

G-csoport

13.00: MSE-Egercsehi–Egerszalók U19

JANUÁR 26., VASÁRNAP

Eger, A csoport

11.00: Egerszalók SE–Borsodnádasdi LASE

13.00: Bélkő SE A–Marshall-ASE (Andornaktálya)

Gyöngyös, D csoport

9. 00: Energia SC Gyöngyös–Markaz FC

11.00: Gyöngyöshalász SE–Kömlő SC

Hatvan, F-csoport

10.30: Lőrinci VSC–Mátraterenye SE

12.15: FC Hatvan–Zebegény Garvittax

Recsk, G csoport

11.00: Mátraderecske SE–Istenmezeje SE

13.00: MSE-Mátraballa–Domoszló SK