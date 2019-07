Kapitányi elismerés Szilvásváradnak

A nemzetközi zsűri előtt jobbára magyar lovasok mutatták be felkészültségüket.

Szilvásváradon a Binder Ottó-emlékverseny jelentette a tavaly átadott Lovasstadion első díjlovagló versenyét.

– Mindenki nagyon várta már a Lovasstadionban való versenyzést – fogalmazott Dallos Zsófia, a magyar díjlovagló-válogatott szövetségi kapitánya, aki maga is próba tette tudását a viadalon. – Nekem volt szerencsém lovagolni a megnyitón, kiváló atmoszférájú a létesítmény. A hőség visszafogta a lovakat, a lovasok is nehezebben bírták, de a talaj, a környezet, a rendezés ötcsillagos minősítést érdemel. Általános vélekedés, hogy ez a hely nagy nemzetközi versenyeknek is otthont adhatna.

A mezőny kapcsán a szakember így foglamazott.

– Az év ezen időszakában egymást érik a versenyek, a miénkkel egyidőben is rendeztek hasonló viadalt, ami a résztvevők számára is rányomta a bélyegét – fejtette ki Dallos Zsófia. – Nemrégiben Világkupán vettek részt a felnőttek és a korosztályos versenyzők egyaránt. Rengeteg magyar ment a Világkupára, a soron következő hétvégén pedig a Balaton mellett rendeznek hasonló kategóriájú viadal. A létszám miatt nem kellett feszített tempót diktálni, ez elsőre talán szerencsés is. Augusztusban minden bizonnyal jóval népesebb körben mérethetik meg magukat a versenyzők.

Dallos Zsófia megjegyezte, az elmúlt időszakban többet foglalkozott a szövetségi kapitányi teendőivel és tanítványaival, ezért a saját versenyzése némiképp háttérbe szorult. A sok munka után fáradtan versenyez. Szilvásváradra öt lovassal érkezett, egész nap őket segítette. Versenyezni három lóval érkezett, boldog volt, hogy megmutathatta magát.

– A szilvásváradiak, Dallos Eszter és Mikó Tamás egyaránt jó teljesítményt nyújtottak – folytatta Dallos Zsófia. – Utóbbi két nagyon jó lipicai lóval büszkélkedhet, amelyek fiatalok, s minden bizonnyal jók lesznek majd. Bizonyos lipicaiakkal érdemes komolyabban versenyezni.

A válogatottak programjáról a szövetségi kapitány elárulta, júliusban Olaszországban Európa-bajnokságot rendeznek. Gyermek, junior, fiatal lovas és U25-ös korosztályban is indulnak magyarok, a junior korcsoportban egy teljes csapat. Augusztusban póni Eb-t rendeznek Lengyelországban, ahová szintén teljes csapat utazik. A felnőtteknek nyár végén Hollandiában lesz megmérettetés, amire elképzelhető, hogy csapat utazik, hiszen nemrég a harmadik lovas is minősült.