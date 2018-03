Lakatos Béla: a sors visszaadott valamit

Az egri csapatkapitány szerint lépésről lépésre kell haladni.

Az NB I-es múlttal büszkélkedő csapatkapitány gólja győzelmet ért az Eger SE csapatának az FC Hatvan vendégeként lejátszott rangadón. Lakatos Béla azonban tudja, hogy az aranyhoz vezető út még hosszú.

– A 31. percben történt kiállítás után mi futott át elsőként a gondolataiban?

– Az, hogy ezzel még nehezebbé vált az amúgy sem könnyű mérkőzés – felelte a 33 éves csapatkapitány.

– Minimális elvárásként mit fogalmaztak meg a rangadó előtt?

– Ahogy az emberhátrány bekövetkezésekor, úgy a meccset megelőzően is az jelentette az elsődleges szempontot, hogy ne kapjunk ki.

– Ezt azonban jócskán sikerült felülmúlni, méghozzá az ön góljával úgy, hogy a hatvaniak kapujába ősszel is betalált. Tulajdonít ennek különös jelentőséget?

– Minden gólnak nagyon örülök, ám az kétségtelen, hogy ez a találat most három pontot ért, és rendkívüli fontossággal is bírhat, ha a jövőt nézem. Ezzel együtt az őszi 3–0-s győzelmünk során szerzett gól és kiharcolt 11-es is szép emléknek számít.

– Tavaly augusztus óta a Magyar Kupában elért 5–0-s siker, majd a bajnokin aratott 3–0-s diadal után idén vendégként is legyőzték az egyik legfőbb riválist. Miről tanúskodik ez a „sorminta”?

– Arról, hogy hiszünk egymásban és igazi közösséget alkotunk, ami egy csapatsportágban meghatározó.

– Esetleg jobban, mint az egyéni képességek?

– A játékosok saját tudása akkor tud igazán kibontakozni, ha ehhez a társak segítséget nyújtanak. Nálunk ez most megvan. A közösség ereje jó pár pontot hozhat, erre mutattunk most példát.

– Ezt támasztja alá, hogy a tavaszt már Komlósi Ádám és Dobos Attila nélkül kezdték, miközben – hogy a derbinél maradjunk – a hatvaniak kezdőcsapatában három olyan labdarúgó is akadt Yannick, Katona Roland és Rjaskó Viktor személyében, akik elvileg erősítésnek számítanak. Ezúttal nem ők döntöttek…

– Szerencsére, de ez a hatvaniak ügye, magam inkább csak mi csapatunkkal foglalkoznék.

– A Zagyva-parti gárdát annyiban még „nem engedném” el, hogy meg ne kérdezzem: a hatvaniakkal szembeni hétpontos előny tetemesnek tűnik. Hogy látja, ezzel ők kiszálltak a bajnoki címért folytatott versengésből?

– A legnagyobb hibát akkor követnénk el, ha már most elhinnénk, hogy lekerült egy fontos teher a vállunkról! Az kétségtelen, hogy az FC Hatvan esetében kisebbfajta csodának kellene bekövetkezni, hogy újra háromesélyes legyen az aranyérem kérdése. Nekünk azt kell szem előtt tartani, hogy rajtunk múlik a siker, nem kell mással foglalkozni. Ezen túlmenően ugyancsak lényeges, hogy lépésről lépésre haladjunk, vagyis mindig csak a következő meccsre összpontosítsunk.

– Nem slusszpoén, de kikerülhetetlen. Tavaly az Gyöngyösi AK elleni 0–0-s egri mérkőzésen a többször is fejében és a lábában volt a gólt. Akkor nem jött össze, most viszont – az őszi párharcot is ideértve – a Hatvannal szemben döntő szerep jutott önnek. Foglalkozott ezzel?

– A meccs után közvetlenül ez nem jutott eszembe, de a hazafelé vezető úton már gondoltam arra, hogy a sors ezzel visszaadott valamit.

