Megyei válogatott: csapatszinten kiválóra vizsgázott Heves együttese

Végig nagyon egységes volt szűkebb hazánk együttese, amely bronzérmet szerzett az 5. Megyei Amatőr Válogatottak Országos Nagypályás Tornájának (MAVONT) négyes döntőjében. Mérlegkészítésre a vezetőedzőt kértük.

– A megyei labdarúgás történetében hasonló esetre még nem akadt példa, vagyis szűkebb hazánk válogatottja nagyot alkotott az elért bronzéremmel, amihez gratulálni illik. A dicsőségen túl milyen jelentőséggel bír az országos harmadik helyezés?

– Az elsődleges célt azt jelentette, hogy a megyei bajnokságban futballozó játékosok meg tudják mutatni magukat a magasabb szintnek számító válogatott mérkőzéseken – felelte a Heves megyei válogatott vezetőedzője, a megyei I. osztályban őszi éllovas Lőrinci VSC szakembere. – Örömmel mondhatom, hogy fiataljaink remekül felvették a nagyobb ritmust, bizonyítva, hogy képességek és adottságok terén jól állnak. Ezzel a megméretési lehetőséggel alkalmat kaptak arra, hogy lássák az utat, merre mozdulhatnak.

– A négyes döntő nívója megütötte az NB III-as színvonalat?

– Igen, ezt bátran ki lehet jelenteni mind a négy mérkőzésre vonatkozóan.

– Ebből az is következik, hogy a Heves megyei I. osztályban futballozók semmivel sem rosszabbak, mint vetélytársaik. Sőt!

– Abszolút beleillettünk a mezőnybe és ezt nemcsak mi mondjuk, hanem a visszajelzések is ezt erősítik.

– Két évvel ezelőtt nehéz feladatuk volt a megyei válogatott vezetőinek, mert a játékosok sorra mondták le a szereplést, nem kevesebb mint 21 labdarúgó akadt, aki nem kívánt élni a meghívóval. Ezen a téren is nagyot fordult a kocka. Miben látja a változás okát?

– A múlttal nem akarok foglalkozni. Idén kezdettől fogva pozitív hozzáállást tapasztaltam közvetlen segítőmmel, Montvai Tiborral együtt a klubvezetők, az edzők és a játékosok részéről. Nem tudom, ez mire vezethető vissza, ám az bizonyos, hogy ez a fajta jó szemlélet, vagyis a válogatott csapat segítése alapozta meg a későbbi sikert.

– Egyénileg eddig nem értékelt, most tesz esetleg kivételt?

– Ettől ezúttal is eltekintenék. Csapatszinten kiválóra vizsgáztunk úgy, hogy az egység végig magas szintű volt. Csak az elismerés hangján szólhatok a játékosokról, akik az edzőmeccseken túl két hosszú hétvégét áldoztak a közös célra. Itt megemlíteném a csapat összes tagja mögött álló családokat, amelyek tagjai támogatták a közösséget ebben, nekik is nagy köszönet jár ezért. Az elért eredmény bizonyítja, hogy nem volt hiábavaló az áldozatvállalás. Kijár a köszönet a szakmai stábnak is, Montvai Tiboron kívül Tábit H. Adél masszőrnek is, aki a játékosok testi épségéért magas szinten felelt. Megnyugtató háttér nélkül aligha tudtunk volna ennyire összeszedett teljesítményt nyújtani. A megyei igazgatóság munkatársai minden megtettek azért, hogy fel tudjunk nőni a feladathoz. A csapat nevében mondhatom, ezért rendkívül hálásak vagyunk, és reméljük, a harmadik helyezéssel sikerült visszaadni abból, amit mi kaptunk a megyei labdarúgó társadalom minden szereplőjétől. Mert a bronzérem nem csak a miénk, hanem mindannyiunké.

A Heves megyei válogatott eredményei

RÉGIÓS SELEJTEZŐ, MEZŐKÖVESD

Heves–Nógrád 2–2 (1–1)

Gól: Ágói (27., 43.), ill. Baranyi R. (30.), Tarlósi M. (37. – 11-esből).

Heves–Hajdú-Bihar 0–0

Heves–Borsod-Abaúj-Zemplén 1–0 (1–0)

Gól: Bárdos (2.).

Heves–Szabolcs-Szatmár-Bereg 2–1 (1–1)

Gől: Tari J. (15.), Busai (43.), ill. Ladányi (12.).

ORSZÁGOS NÉGYES DÖNTŐ, LIPÓT

Az elődöntőben:

Heves–Baranya 0–2 (0–0)

Gól: Krapecz (40.), Spannenberger (63.)

A 3. helyért:

Heves–Bács-Kiskun 2–1 (2–0)

Gól: Kálmán J. (18. – 11-esből), Sramkó (30.), ill. Dostyicza (58.).