Öt év alatt a harmadik döntőjét vívja a Heroes

A Szombathely Crushers szombaton 15 órától hazai pályán fogadhatja az Eger Heroes együttesét a Powerade Divizió I-es bajnokság döntőjében.

– Milyen érzés kerítette hatalmába amikor megtudta, hogy Szombathely adhat otthont a 13. Pannon Bowlnak?

– Könnyebben megemésztettem a döntést, miután a házigazda Crushers vezetői jelezték, hogy az utazással kapcsolatos költségek nagy részét átvállalják – válaszolt az egriek csapatvezetője, Herke Zsombor. – Korábban több fórumon is hangot adtam azon véleményemnek, miszerint a honi szövetség (MAFSZ) által rendezett budapesti döntő lenne a leginkább elfogadható.

– Öt év alatt immár a harmadik döntőjükre készülnek, ráadásul az elmúlt két alkalommal sikerrel jártak. Ebből lehet erőt meríteni?

– A csapat nagy része már pontosan tudja, hogy milyen érzés megnyerni egy döntőt, miért is küzdünk. A 2015-ös Divizió I-es fináléban emlékezetes csatában győztük le a Dunaújvárost. Tavaly a Divizió II-ben a Dabas ellen már magabiztosabb győzelmet arattunk. Nem vagyok babonás, de nem azzal a sofőrrel és nem azzal a busszal utazunk, amelyikkel az elmúlt két döntőt megnyertük.

– Parádés szezont fut a Heroes, sorozatban a nyolcadik bajnoki sikerüket arathatják, ami már aranyérmet hozhat. A szezon elején számítani lehetett hasonló menetelésre?

– El kell ismerni, ahhoz hogy most ilyen eredménysorral büszkélkedhessünk, jó adag szerencsére is szükség volt. Előzetesen 2-3 vereséggel kalkuláltunk, de Fortuna többször is a kegyeibe fogadta a csapatot. Ami viszont ettől függetlenül megsüvegelendő, hogy az elmúlt két szezont górcső alá véve eddig mindössze egy mérkőzést veszítettünk. Ha a finálét is megnyerjük 15–1-es mérleggel térhetünk pihenőre.

– Mi az ami az Eger mellett szólhat a szombathelyi fináléban?

– Nagyon egységes gárda formálódott, ami reményeim szerint a döntőben is kamatozhat. Minden helyzetben megőriztük a tartásunkat, hátrányban sem adtuk fel, aminek meglett az eredménye. Megjegyzem, soha nem játszottunk még a szombathelyiek ellen, egyetlen játékost ismerek a csapatból, akivel még a válogatottban találkoztam. Ki-ki meccs lesz, ahol egy TD-n belüli pontkülönbség dönthet. A nagyobb nyomás egyértelműen a hazai pályán szereplő Crushers játékosain lesz. Szeretnénk igazi örömjátékkal előrukkolni.

– A bajnoki címmel jogot is szerezhetnek a HFL-be való feljutásra. Mennyire kacérkodnak az osztályváltással?

– Több szempontot is figyelembe véve igyekszünk a realitások talaján mozogni. Egyelőre szeretnénk megnyerni a döntőt, aztán kellően megünnepelni. A folytatásról ráérünk még beszélni.