Partneri erősítések az FC Hatvannál

Az FC Hatvan szándéka, hogy a női futballban az Elitközpont a piramis csúcsa legyen, amelynek alapját a klubbal szoros együttműködésben dolgozó sportszervezetek adják.

Amikor az FC Hatvan egyesület előbb a női Kiemelt Képzési Központ, majd a még rangosabb Elitközpont státusz elnyerése birtokában megcélozta, hogy a női szakág az országban egyedülálló szervezettséggel és bázissal bírjon, Ofella Zoltán elnök, és Roza László szakágvezető Magyarországon újdonságnak számító modell kialakításába kezdett.

– A modell fontos eleme például a „kvázi akadémiai” képzés lehetőségét biztosító kollégiumi és középiskolai szerződés mellett a partnerklubok rendszere – magyarázta az egylet honlapján a Zagyva-parti egylet női szakágvezetője, Roza László. – Az FC Hatvan szándéka, hogy az Elitközpont a piramis csúcsa legyen, amelynek alapját a klubbal szoros együttműködésben dolgozó sportszervezetek adják. Nem kellett „feltalálni a melegvizet”, az egyesületünk férfi szakágát segítő Budapest Honvéd Vatai Attila kiváló munkájával nagyszerű mintát szolgáltat.

Roza László kiemelte továbbá, hogy abban az együttműködésben látnak jó példát arra, hogy a partneri viszony megfelelően működik, amelyikben valamennyi fél azt érzi, ő nem csak ad, de kap is, és az egy meg egy több lehet, mint kettő.

Június utolsó hétvégéjén az FC Hatvan ötcsapatos, „Nyárindító-kupát” szervezett a partnercsapatok, a Gödöllői SK, a Gyöngyösi AK, a Tiszaföldvári VSE és az UFC Gyömrő részvételével. A jól sikerült rendezvényen, amely a vezetők számára is találkozási, beszélgetési lehetőséget kínált, a rekkenő hőség ellenére is szervezett, jó játékkal, győzelmekkel mutakozott be az FC Hatvan új, az NB II-re készülő felnőtt női csapata, továbbá ismételten bebizonyosodott az együttműködés fontossága, az „együtt erősebbek vagyunk” gondolat igazsága.