Pétervásárán a 47 éves egykori NB I-es játékos

Nógrád megyei csapattól érkezett a hajdani élvonalbeli labdarúgó.

A Pétervására SE csapatában folytatja pályafutását Novák János. A 47 éves játékos a Nógrád megyei I. osztályban 12. helyen álló Szécsényi VSE gárdájától érkezett az észak-hevesi város klubjához. A salgótarjáni születésű támadó, középpályás 78 alkalommal szerepelt a honi élvonalban előbb az III. Kerületi TVE, majd a Nyíregyháza Spartacus futballistájaként. Tizenegy évvel ezelőtt az NB III-as Egri FC-ben is megfordult. Pétervásárán nem csak az edző, Csatlós Tamás, de jó néhány játékos is ugyancsak nógrádi, így sok ismerős veszi körbe a rutinos Novákot, aki rövid távra tervez.

– Egyelőre erre a félidényre egyeztünk meg, aztán, ha úgy gondolják a vezetők, hogy elégedettek velem, beszélgetünk a következő szezonról – mondta a játékos a nogradifutball.hu-nak. – Sajnos már nem tudok nagyon előre gondolkodni, mert előbb-utóbb felettem is eljár az idő, gerincsérvvel is küzdök, de megpróbálok minden tőlem telhetőt megtenni a csapatért. Minden azon múlik, mennyire fogom bírni a meló mellett, mert Pétervásárán azért már edzésekre is el kell menni. Korábban Szécsényben úgy egyeztem meg, hogy hétvégente járok majd meccsekre a munka miatt.

A péterkeiek további téli, salgótarjáni szerzeménye Baranyi József. A 19 éves csatár a Nógrád megyei II. osztályban 4. helyen álló Építők KC házi gólkirályaként (13 találat) mondott igent a PSE-nek.