Phelps és Milák a példa a gyöngyösi úszó előtt

A gyöngyösi Parafa Úszóklub 14 éves kiválósága az elmúlt évben nyolcvan érmet gyűjtött a különböző hazai és nemzetközi versenyeken.

Mi kell ahhoz, hogy valakiből jó úszó váljon? Magda Boldizsár a kérdésre válaszolva elsőként említi a szülői háttér fontosságát, amely elmondása szerint nélkülözhetetlen a mindennapokban.

– Szerencsésnek mondhatom magam, mert a szüleimtől minden segítséget megkapok – fogalmazott az ifjú úszó. – Biztosítják számomra a versenyzéshez szükséges feltételeket, az edzéseken való részvételt, ahol Vaszkó Viktor személyében remek szakember kezei alatt pallérozódom. Emellett persze a sportág iránti kellő alázat és kitartás is nélkülözhetetlen a fejlődés útján.

A gyöngyösi tehetség csecsemőkora óta rendszeres látogatója az uszodának. Imádja a vizet. Négyéves volt, amikor az óvodai úszásoktatás keretein belül megtanult úszni, ekkor az otthoni fürdőkád már szűkösnek bizonyult a mozgásigény kielégítésére. A vízben való tempózás volt az egyetlen módja annak, hogy levezesse a benne munkálkodó rengeteg energiát.

– Nagyon szerettem úszni, s mivel tombolt bennem a versenyszellem, folyamatosan a bátyámmal, Benedekkel harcoltam a medencében, aki 17 éves koráig szintén versenyszerűen úszott – magyarázza a Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola 8. osztályos tanulója. – Az első hivatalos megmérettetést a mezőkövesdi Mikulás-kupa jelentette, ahol végleges elhatározásra jutottam: ebben a sportágban szeretném kihozni magamból a maximumot. Versenyidőszakban reggel 6 órára már edzésre megyek, majd iskola után rövid pihenőt tartok, délután pedig újabb kétórás tréning következik. Amíg a kortársaim „bandáznak” én pihenek, hiszen az edzések között és után nélkülözhetetlen a kellő regeneráció.

Mint minden sportágban, itt is nagyon fontos szerepe lehet a példaképeknek a fiatalok előtt. E tekintetben két nevet említett Boldizsár.

– Mindig is csodáltam az amerikai fenomén, Michael Phelps teljesítményét, aki a világra szóló sikerek után is motivált és alázatos maradt – folytatta. – Számomra a valaha élt legkiválóbb úszó, akinek a pályafutásáról nagyon sokan csak álmodozhatnak. Idehaza Milák Kristóf áll előttem példaként. Egészen fiatalon csatlakozott az elithez, s akkor sem tört meg, amikor edzőtárs nélkül egyedül kellett tréningeznie. Kitartó és elszánt, talán ez a két legfontosabb tulajdonsága.

Arról, hogy a fejlődése töretlen maradjon és a magyar úszósport egyik csillagává váljon kész keményen dolgozni és a célja elérése érdekében minden mást a sport alá rendelni. Az új évet is tele ambíciókkal kezdi.

– A nagy álmom a 2024-es párizsi olimpiai játékokon való részvétel – tekintett előre Magda Boldizsár. – Addig is minden évben vár rám több rangos hazai és nemzetközi megmérettetés. Az egyik legfontosabb állomás a 2021-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) lehet, majd a korosztályos Európa-bajnokságon is szeretném megméretni magam. Klubváltáson a későbbiekben sem gondolkodom, Vaszkó Viktor edző kezei alatt évről évre töretlen a fejlődésem. Semmi nem indokolja a klubcserét.

Éremeső Ausztriától Romániáig Magda Boldizsár a 2019-es évben 19 nemzetközi és hazai versenyen állt rajtkőre, amelyeken 64 arany-, 11 ezüst- és 5 bronzérmet szerzett. A győri országos bajnokságon, az ausztriai Vöcklabruckban, Miskolcon, a szlovákiai Poprádon, Gyöngyösön, a romániai Marosvásárhelyen, Budapesten és Kecskeméten a korosztály legeredményesebb versenyzőjeként is jutalmazták. Eredményei közül kiemelkedik a négy magyar bajnoki cím, két második és egy harmadik helyezés a győri Országos Gyermek Bajnokságról, valamint két diákolimpiai bajnoki cím. Tavaly nyolc alkalommal döntötte meg a korosztályos országos csúcsot.

Lépésről lépésre kell haladni

– Jelenleg kétségkívül Magda Boldizsár számít a klub élversenyzőjének – fogalmazott a vezetőedző, Vaszkó Viktor. – Rendkívül elhivatott, szorgalmas fiú, aki kérdés nélkül igyekszik megvalósítani a kéréseimet. Jó vele dolgozni, mert minden egyes feladatnál a tudása legjavát nyújtja. Technikás versenyző, akiben kétség kívül megvan a felnőttszinten is kiugró eredmény lehetősége. Serdülő korára való tekintettel azonban korai lenne még nagyon előre tekinteni, lépésről lépésre haladva igyekszem segíteni a fejlődését. Válogatott úszó, a Herkalész-program tagja, aki a közeljövőben nemzetközi tapasztalattal is gazdagodhat.