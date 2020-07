Piros zónából érkezhet a gyöngyösiek El-ellenfele

Az északmacedón HC Butel Szkopje ellen mutatkozhat be a nemzetközi kupaporondon a HE-DO B. Braun Gyöngyös NB I-es férficsapata.

Az európai szövetség (EHF) kedden elkészítette az EHF-kupát felváltó Európa-liga ­első selejtezőkörének párosítást, ahol az is kiderült, hogy a párharc első mérkőzésén házigazdaként lép pályára a mátraaljai gárda.

– A földrajzi távolság szempontjából kerülhettünk volna kedvezőtlenebb helyzetbe is – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Konkoly Csaba. – Ami azonban ettől jobban foglalkoztat bennünket, az a nemzetközi koronavírus-helyzet, ami alapjaiban befolyásolja a párharc nyugodt lebonyolítását. Északmacedónia a fertőzés szempontjából piros övezetnek számít, a járvány kockázata ezekben a térségekben a legnagyobb. Ahogy a zárt kapus találkozók, úgy a kint mérkőzés utáni gyorsteszt, esetleg két hét karantén is elképzelhető, ez utóbbi a bajnoki szereplésünket is befolyásolná. Várjuk a Magyar Kézilabda Szövetség és az EHF ajánlásait, amelyek a szervezés szempontjából is iránymutatóak lesznek. Úgy érzem, a később rajtoló Bajnokok Ligája szempontjából az Európa-liga lehet az állatorvosi ló.

A párharcok első mérkőzését augusztus 29–30-án játsszák. A visszavágókat egy héttel később rendezik meg. A Balatonfüred a második körben csatlakozik a kupaküzdelmekhez, míg a Tatabánya a főtáblán kezd.

A gyöngyösiek szerdán 18 órától a szintén NB I.-es Ceglédi KKSE csapatának vendégeként játszanak felkészülési mérkőzést.