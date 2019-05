Pontért megy a Pétervására Hatvanba

Az aranyérmes vendége lesz a medálra pályázók egyike.

A tavasszal csupán a Lőrinci ellen veszített, és már a harmadik álló Pétervására hatvani vendégjátéka kívánkozik a megyei I. osztályú bajnokság 27. fordulójának élére.

SZOMBAT, 17.00:

FC HATVAN (1.)–PÉTERVÁSÁRA (3.)

Hatvan, Népkerti Sporttelep. V.: Darók Attila (Szigetvári M., Király).

SIMON MÁTYÁS, a hatvaniak gólkirály-jelöltje: – Azzal, hogy sikerült a bajnoki címet jóval a bajnokság vége előtt elhódítanunk, a szezon hátralévő részében a legfontosabb célunk az, hogy sikerrel tudjuk venni a további mérkőzéseket is. Tudatában vagyunk annak, hogy a tabellán harmadik helyet elfoglaló gárda érkezik hozzánk, így biztos vagyok benne, a csapat minden tagja százszázalékos odaadással lép pályára a találkozón. Nehéz mérkőzésre számítok, mert ellenfelünk az utóbbi fordulókban remek formát mutatott, így a tavasz legnehezebb bajnoki mérkőzése vár ránk.

NAGY ÁDÁM, a pétervásáraiak csapatkapitánya: – A tavaszi idény eddigi mérkőzéseinek zöme a terveink szerint alakult, ám ezzel nem érjük be. A bajnokcsapattól is szeretnénk legalább egy pontot elhozni, miközben persze a legjobb az lenne, ha nekünk sikerülne a hazaiak veretlenségi sorozatát megszakítani. A szezonbeli eredményességünk titka a csapategységben keresendő, emberileg és a játéktudásban is olyan labdarúgók alkotják a keretünket, akikkel joggal pályázunk éremre. Ahogy azonban máskor, úgy most is csak a következő meccsre összpontosítunk, a többivel ráérünk utána foglalkozni.

Ősszel: 4–2.

HEVES (9.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (5.)

Heves. V.: Janitz Gergő (Volentics, Molnár A.).

A bíráskodás miatt dühös hevesiek jöttel le a pályáról egy hete Gyöngyöshalászon, ezúttal azonban higgadt fejekre lesz szükség Besenyei Ferencéknek ahhoz, hogy pontot szerezzenek a gyöngyösiek ellen.

Ősszel: 1–4.

MARSHALL-ASE (4.)–FELSŐTÁRKÁNY (7.)

Andornaktálya. V.: Pádár Szabolcs (Rozsnaki, Ferenczi).

Ki állítja meg az Andornaktályát? A kérdés megválaszolása most a felsőtárkányiak kezében és lábában van. Ha a Marshal-ASE esetleg félgőzzel teljesít, az viszont megbosszulhatja magát.

Ősszel: 1–2.

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (15.)–EGERSZALÓK (11.)

Bélapátfalva. V.: Török Mihály (Szigetvári Zs., Várallyay.)

Bársony Dániel visszatérése a bélapáti kispadra olyan csapat ellen kamatozhat, amelyet jól ismer az edző. Igaz, ez szalóki részről Horváth Tamás esetében még inkább adu ásznak számít.

Ősszel: 1–3.

BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT (8.)–FÜZESABONY (13.)

Besenyőtelek. V.: Varga László (Juhász Á., Forgó).

A füzesabonyiak a bélapátfalviak elleni 8–1-es siker alkalmával nagyon „belőtték” magukat. Besenyőn azonban teljesen más összecsapás lesz, ahol inkább a védekezésre helyeződik a hangsúly.

Ősszel: 3–3.

LŐRINCI (2.)–BERG SYSTEM-EGER SE II. (16.)

Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Dajkó Tamás (Viktor, Nagy F.).

A lőrinciek akkor járnak rosszul, ha csupán a tabellát tekintve próbálnak készülni a sereghajtóval szemben. Az egriek bárkivel felveszik a versenyt, ellenük csak a maximális hozzáállás vezethet diadalra.

Ősszel: 5–3.

MAKLÁR (12.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (6.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Nagy Bálint (Nagy I., Nagy S.).

A makláriak Bánka Balázs játékos-edzővel eddig két döntetlent értek el. A halásziak legutóbb a Heves ellen győztek és most is esélyesebbek, mint vendéglátóik.

Ősszel: 1–1.

VASÁRNAP, 17.00:

HERÉD (10.)–BORSODNÁDASD (14.)

Heréd. V.: Mencsik László (Debreczeni, Koroknai).

A tabellán 15 pont a különbség a két csapat között, és ez az eredményben is megmutatkozhat, ha a herédiek legalább úgy játszanak, mint tették azt a Besenyőtelekkel szemben.

Ősszel: 2–3.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA