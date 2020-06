Sporttámogatás: csalóka az Eger SE 69 milliója

Az egri önkormányzat sportcélú támogatásokra idén 190 millió 230 ezer forintot osztott szét. Igénnyel 42 egyesület élt, amelyek 338 millió 450 ezer forintra nyújtottak be kérelmet. Tavaly 144,7 millió forint felosztásáról hoztak határozatot 32 szervezetet segítve.

Eger SE

– Ez a támogatás egyszeri – szögezte le az Eger Labdarúgó Sport Kft. operatív vezetője, Harmati Péter. – Hatvan millió forint a Felsővárosi Sporttelepen végzett fejlesztés önerejéhez történtő hozzájárulás. Ettől nagyobb az önerő, és az elmúlt években is tekintélyesebb volt, ám most az új polgármester ellensúlyozza azt, amit az előző vezetés nem tett meg. A működésre 9 millió 250 ezer forintot kaptunk, de bízom benne, hogy jövőre ez az összeg majd emelkedik. Mindenképpen örülök és pozítívan értékelem a megítélt támogatást, mert az előző önkormányzati vezetés nem adott soha és valószínűleg most sem adta volna ide ezt az önerőt.

Eger Eszterházy SzSE

– Értetlenül állunk a történtek előtt – reagált az Eger Eszterházy SzSE ügyvezetője, Pereverzia Mihály. – Megdöbbentünk és mélyen csalódottak vagyunk, mert abban bíztunk, hogy az elmúlt évek sporteredményeinek és sikeres közösségépítő tevékenységünknek köszönhetően nagyobb megbecsülést szereztünk a döntéshozók körében. Ha nincs pénze az önkormányzatnak, azt elfogadtuk volna, de azt látjuk, hogy más klubok szinte teljes egészében megkapták a kért, működésükhöz szükséges támogatást. Felénk semmilyen jelzés nem érkezett, hogy a városvezetésnek problémája lenne a kézilabdával, sőt az elmúlt hetekben, hónapokban egyértelműen támogató, biztató hangok érkeztek irányunkban, ezért nagy várakozással tekintettünk a városi támogatás elé. Ez az összeg azonban nem hogy a biztonságos, de az alapvető működésünkhöz sem elegendő. A több ezer fős közösségünket nem hagyhatja figyelmen kívül a városvezetés, és nem teheti meg, hogy döntésével az egri kézilabda-életet, a régió legnagyobb utánpótlás bázisával komoly veszélybe sodorja. Ez egy hatalmas felelősség! Abban bízunk, hogy a városvezetés biztosítja a működéshez szükséges költségeket úgy, ahogy azt a többi csapat esetében is megtette.

Eger Heroes

– Mély csalódottságot, illetve a csapat és a szurkolók részéről felháborodást tolmácsoltam a polgármester úrnak címzett levelemben – mondta Herke Zsombor, az amerikai futball egyesület vezetője. – A támogatás mértéke (500 ezer forint) szerintünk nem üti meg azt az elismerést, amit a klub az év elején kapott, miszerint az év legjobb csapata és a csapatvezetőnek járó elismetéást is az Eger Heroes gárdáját illette. Tavaly, még az önkormányzati választások előtt a városvezetéssel egyeztetve ígéretet kaptunk egy nagyobb összeg kiutalására, ha azoknak a feltételeknek megfelelünk, amelyeket kértek, elsőként azt, hogy legyen utánpótláscsapat. Azt ígéretem, hogy több mint 40 fővel gyarapszik majd a csapatunk az őszi szezonban indítunk U19-es csapatot. Decemberre ezt mind teljesítettük. 2014-től folyamatosan pályaproblémákkal küzdünk, ám 2015-ben megnyertük a bajnokságot, egy szinttel feljebb léptünk, majd kétszer harmadik helyen végezteünk és 2018-ban ismét bajnokságot nyertünk. Egy éve másodikként zártunk és juniorjaink a miskolci együttessel karöltve a rájátszás közelében volt. Sajnáljuk, hogy ezt a csapatsportot ennyire nem értékeli a város.

Egri Squash SE

– Mivel utófinanszírozott év eleji rendezvényekre jön az összeg, így csak a korábbi költségeket csökkenti csekély mértékben a megítélt támogatás – magyarázta Gulyás István klubvezető. – A második félév továbbra is a túlélésről szól, mert kevesebb junior korú játékosunk maradt, szponzor hiányában a szülőket nagyobb költség terheli, így sajnos többen nem tudnak jönni, akik eddig jártak, illetve még akadnak olyanok is, akik a vírus helyzet miatt távolabb maradnak. Továbbra is keressük azt a szponzort, mecénást, aki az éves junior programunkat támogatja. Kétmillió forintos vállalással 40–50 juniort tudnánk heti többszöri alkalommal, rendszerességgel megmozgatni. Nem milliárdokról, százmilliókról beszélünk, még csak nem is tízmilliókról. Sajnos úgy tűnik, ezt a feltörekvő sportágat az öt év alatt letett eredményei, benne országos I. osztályú bajnokcsapata alapján Egerben nem becsülik meg. A facebook-on már hirdetést is adtunk fel, amit a városban több mint 20 ezren megnéztek, de sajnos egy cég, vagy vállalkozó sem jelentkezett segítő szándékkal.

Forintról forintra, avagy a jóváhagyott összegek