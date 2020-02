Szécsi Zoltán az egri „koronavírus-ügyről”: Az egész éves munkánk mehet a kukába!

Az Egri Vízilabda Klub ügyvezető elnöke, Szécsi Zoltán szerint lelkileg tragikus állapotban van a csapat az elmúlt napok eseményei miatt. Mint elmondta, a mostani koronavírus-hisztéria az egész magyar bajnokságra rányomja a bélyegét, és nem nagyon látni, hogy mi lehet a megoldás.

Mint arról korábban már beszámoltunk, bizonytalan ideig zárva tart a Bitskey Aladár Uszoda, valamint a Bárány István Sportuszoda, ezért az edzések további intézkedésig elmaradnak. Amint kiderült, ez összefügg azzal, hogy az egri vízilabdázók Észak-Olaszországban játszottak a hétvégén. Mint ismert, több tartományban is felütötte a fejét a koronavírus a múlt hét végén. A ZF-Eger férfi vízilabda-csapata eredetileg szerdán a Honvéd otthonában szerepelt volna, a találkozót azonban végül elhalasztották. Mint ahogy jelen állás szerint nem rendezik meg az egriek Brescia elleni Eurokupa-találkozóját sem a Bitskey uszodában.

Szécsi Zoltánt az elmúlt napok történéseiről és a csapat körül kialakult hangulatról kérdeztük.

– Nehéz napokon vannak túl. Hogyan értékeli a csapat körül kialakult helyzetet és a hangulatot?

– Maga a hangulat borzasztó. Sokan félreértelmezték a polgármester szavait, ő ugyanis mondandójában a Bresciából visszatérő 18-19 vízilabdázóról beszélt. Ehhez képest most az van, hogy azokat a gyerekeket is folyamatos atrocitások érik, akik a közelünkben sem voltak sem akkor, sem pedig azóta. Jó lenne, ha nemcsak az egri, de az országos közvélemény is az egri vízilabdát ezúttal lekorlátozná a felnőtt csapatra. Mi profik vagyunk és elviseljük akár a csoportos butaságot is, a gyerekeket azonban mindenképp szeretném megóvni. Ők teljesen ártatlanok, és egészen biztosan fertőzésmentesek.

– Milyen hatással volt az egész huzavona a csapatra?

– Milyen hatással is lehetne? Bresciában egy egész jó eredményt értünk el az Eurokupában, így kimondottan nagy reményekkel utaztunk haza, hiszen ha itthon nyerünk három góllal, akkor ötméteresek következnek, ha pedig néggyel, akkor ott vagyunk a döntőben. Ehhez képest másnap egész napra kitiltanak az uszodánkból, ahol rendszeresen edzünk és ahol tavaly rengeteg pénzt elköltöttünk. Hozzáteszem, erről az egészről eddig egyetlen egy hivatalos iratot kaptunk. Természetesen megvizsgáltattuk magunkat, megvolt a kockázatelemzés, és maga a Nemzeti Népegészségügyi Központ főigazgatója is leírta, hogy nem jelentünk nagy kockázatot. Mindennek ellenére a medencénk továbbra is zárva van, és nem tudunk játszani itthon. Jelen állás szerint a Brescia elleni meccsünket öt nullával majd jóváírják az olaszoknak, vagyis egy hirtelen-ítélő törvényszék miatt most az egész éves munkánk mehet a kukába.

– Mindezt egy élsportoló számára még nehezebb lehet feldolgozni…

– Ez a hisztéria az egész magyar bajnokságra rányomja a bélyegét. Nekünk el kellett halasztani a szerdai meccsünket, és egy ilyen feszített versenynaptárban, nem sokkal az olimpia előtt, fogalmunk sincs, hogy ezt mikor tudnánk majd bepótolni.

– Talán szükségtelen is megkérdezni, de hogy van most a csapat? Elsősorban lelkileg.

– Inkább úgy kérdezze, hogy egészségügyileg. Erre azt tudnám mondani, hogy köszönöm szépen, jól. És hogy lelkileg? Tragikusan.