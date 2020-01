Szépségdíjas gól hozta az áttörést a gyöngyösieknek

Négygólos különbséggel győztek a mátraalajaiak a férfi NB II. Keleti csoportjának 19. fordulójában.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–CSENGER FUTSAL 5–1 (1–0)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok. V.: Deme Rajmund (Muhari, Tiringer).

ENERGIA: Vastag – Gulyás K., Csoszánszki, Bencsik, Marosi. Csere: Tajti B. (kapus), Ludányi Á., Kanalas, Fülöp B., Halász, Matin. Játékos-edző: Berkes László.

GÓL: Csoszánszki (13., 21., 37.), Ludányi Á. (24.), Osváth (öngól, 26.), ill. Pálfi (33.)

Az ESC egyik közvetlen riválisának számító csengeriek is már az alsóházi rájátszásra igyekeznek minél jobb pozíciót szerezni. A gyöngyösiek az első perctől kezdve nyomasztó fölényben játszottak, ami a második félidőben már a gólokban is megmutatkozott.

JÓK: Csoszánszki, Marosi, Ludányi Á.

BERKES LÁSZLÓ: – A tabellán elfoglalt helyezés ismeretében felértékelődik ez a három pont. A korábbi meccseken már olykor kishitűek voltunk, most ismét önbizalmat szerezhettünk. Kezdetben meddő mezőnyfölényben játszottunk, Csoszánszki Dávid szépségdíjas gólja hozta meg az áttörést.

KÖVETKEZIK: Kincsem LSE–Energia SC Gyöngyös, február 3., hétfő, 19.30.