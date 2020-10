Szihalmon döbbenten állnak a tiszanánai futballedző nyilatkozata előtt

Az EKE-EHÖK-Szihalom megyei III-as labdarúgócsapatának vezetése hivatalos közleményben reagált a Tiszanána elleni, botrány miatt félbeszakadt mérkőzésen történtekre és a vendégedző nyilatkozatára.

„Csapatunk elkötelezett híve a fair play szabályainak, melyet a hétvégi mérkőzésen is szem előtt tartottunk, házigazdaként ebbe értjük a játékvezetői hármas épségének megőrzését is – szerepel az egylet közleményében. – Döbbenten állunk a vendégek edzőjének nyilatkozata előtt, amely teljesen eltér a történtektől. Számos néző, a játékvezetői hármas tagjai és a mi csapatunk is máshogy látta az eseményeket. Visszautasítjuk azt a vádat, hogy csapatkapitányunk lökdöste volna a vendégek edzőjét. A valóság az, hogy a feldühödött edző elsőnek megrúgta a labdával a játékvezetőt, majd nekirontott számos szidalmazás közepette. Ekkor a csapatkapitányunk közéjük állt és letolta a pályáról a kiállított edzőt… Kettejük közül mégis kinek volt joga a pályán lenni? A bírót védő játékosnak vagy a kiállított edzőnek?

Sajnos korábbi tapasztalat is, hogy egyes csapatok megfélemlítik a játékvezetőket. Itt is ez történt, ha időben felmutatja a piros lapokat a játékvezető akkor az első félidőben vége a meccsnek. Ezt tényleg hibának lehet felróni, de érthető, hogy féltik az egészségüket. Tavaly a nánai mérkőzésen a 9-es játékos jelezte, hogy megveri a bírót, ha kimeri állítani… Hát nem is villant csak a sárga.

Visszatérve a hétvégi mérkőzésre és arra, amit az első cikket nyilatkozó szemtanú már nem láthatott. A vendégek edzője is szemtanúja volt annak az esetnek, amikor a 9-es játékos bejött a hazai öltözőbe és halálosan megfenyegette több játékosunkat, ha tavasszal elmerünk menni a visszavágóra. Kérdezzük, hogy ez vajon belefér? Jelezzük, egyetlen vétségünk, hogy megvédtük a bírókat. Lehet szelektív a hallása a kollégának, de a pályán is végig verekedéssel és több autónyi ember indulásával fenyegette a hazaiakat és a játékvezetőket is, ha nem folytatódik a mérkőzés. A játékvezető ekkor kért rendőri segítséget. A rendőrök megérkezésekor egyből távozott a vendégek azon része, akik addig végig várták a játékvezetői hármast a bírói öltöző előtt.

Ahogy említettük, mi a sportszerű játék hívei vagyunk, sajnos ez ebben a formában nem tud teljesülni. Mi így nem kívánunk többé a tiszanánai csapat ellen pályára lépni, reméljük, nem is kell. Ezzel lezártnak tekintjük a hétvégén történteket és szeretnénk a következő mérkőzéseinkre koncentrálni” – zárul a EKE-EHÖK-Szihalom közleménye.