Videoton-múlt: a szarajevói hős fia tanult az apjától

Csuhay Szabolcs gyerekfejjel élte meg az 1984/85-ös UEFA-kupa-sorozatot. Édesapja, Csuhay József 1985. április 24-én a döntőbe lőtte a Videoton csapatát, olyan hangulatot kiváltva a magyar futballdrukkereknél, ami azóta is hátborzongató érzésként idézhető vissza.

– Kilencéves voltam a nagy menetelés idején, ám édesanyámmal nem nagyon jártunk ki a meccsekre, csak a tévén keresztül követtük figyelemmel a történéseket – mondta a Heolnak a három Csuhay gyermek legidősebb tagja. – Emlékeim szerint több más futballistafeleséggel együtt édesanyám a Manchesterben rendezett meccset látta a helyszínen. Nekünk a tv előtti izgulás jutott, ezek közül is a Partizan elleni 5–0-s siker nagyon bennem maradt, de a PSG-vel szembeni, a nagy köd miatt újrajátszott összecsapás, és a Manchester elleni büntetőpárbaj is mély nyomot hagyott.

Harmincöt évvel ezelőtt a székesfehérvári gárda a jugoszláv Zseljeznicsar csapatával szembeni párharcból továbbjutva került az UEFA-kupa döntőjébe. A Szarajevóban rendezett visszavágón (az első meccset a Vidi 3–1-re megnyerte) Csuhay József 88. percben lőtt gólja 2–0-s hazai előny után szépítést, és finalista szereplést jelentett a magyar együttesnek. Az egri származású futballista ezzel a találattal pályafutása legemlékezetesebb pillanatát élhette meg.

– Fehérváron az akkori közösség olyan volt, mint egy nagy család – folytatta Csuhay Szabolcs. – Sokszor jöttünk össze hétvégenként, a felnőttek főztek, a gyerekek játszottak, és többször előfordult, hogy együtt voltunk nyaralni. Összetartó társaságot alkottak a keret tagjai, akik sok időt töltöttek együtt a pályán kívül is. Büszke vagyok rá, hogy édesapám a boldog családi háttér biztosításán túl ilyen karriert futott be, és arra, mennyi mindent elért az életében, amit senki nem fog tőle elvenni, bármi is történik vele. Jó lehet ennyi mindent megélni labdarúgóként.

Jelenleg azonban – és már régóta – az edzői szakmai alakítja a család életét. A hajdani 11-szeres válogatott játékos három éve a Székelyföld Labdarúgó Akadémia Maros megyei alközpontjának az instruktora, míg Szabolcs fia az Egri Focisuli SE elnökeként és szakvezetőjeként neveli és képzi a fiatalokat.

– Az edzői pályát 18 évesen édesapám mellett kezdtem az 1999-ben alapított Focisuliban – tette hozzá a fiatalabb tréner. – Azóta sokat változott a világ benne az ifjabb nemzedékkel. Napjainkban nehéz lenne azzal a szemlélettel képezni őket, ahogy ez húsz éve történt. Nagy kihívást jelentene olyan fegyelmet követelni, amit édesapámtól láttam, és azt az odaadást elvárni a gyerekektől, amit két évtizede el lehetett. Kiindulópontként megtanultam, hogy legyen rend és fegyelem, mert csak onnan lehet továbbhaladni. Fontos, hogy a gyerekekből elsősorban embereket kell nevelni és csak azt követően futballistákat, méghozzá kreatív játékosokat. Ezen, ezért dolgozunk, s közben olykor jó visszaidézni a múltat, a 1984/85-ös időszakkal az élen.

Augusztusra tervezik a tornát

Amennyiben a körülmények lehetővé teszik, idén augusztus 6. és 9. között kerül sor a 27. az Emerson-kupa nemzetközi utánpótlástornára. Az Egri Focisuli SE hagyományos nyári rendezvényére hat korosztályban lehet nevezni július 5-ig. A részletekről a klub honlapján (egrifocisuli.hu) található bővebb információ.