Ez volt minden idők legnépesebb Kékes Csúcsfutása (fotókkal)

Nevezési csúcsot döntött a Budapest Sportiroda által szervezett 22. Kékes Csúcsfutás. Az 1998 óta folyamatosan megrendezésre kerülő eseményre idén 2350 futó jelentkezett.

Az esemény útvonala a kezdetektől változatlan, a mátrafüredi rajt után 11.6 kilométert kell futni az ország tetejét jelző jól ismert és legendás 1014 méter magasan lévő kőhöz. A kihívást nem a táv hossza, hanem a 671 méteres szintkülönbség jelentette, ahol a legmeredekebb 300 méteren 12 százalékos volt az emelkedés.

Idén az időjárás is a futók pártjára állt, kicsit szeles, de közel ideális futóidőben 22 fokban rajtoltak, míg a célban pár fokkal hűvösebb volt. Az esős május után a Mátra talán a legszebb arcát mutatta, a zöld szín összes árnyalata adta a díszletet a felfutáshoz.

Az elrajtolók 99 százaléka teljesítette a feladatot és megérintette az ország legmagasabb pontját. A leggyorsabb férfi Khoór Bence (Bp. Honvéd SE) volt 00:48:06 idővel, míg a leggyorsabb hölgy Merényi Tímea Krisztina (Hegyalja2050 SE) 00:55:24-es időeredménnyel.

A győztesek után még több mint 2 órán át özönlöttek az amatőrök, köztük az a 17 futó, aki mind a 22 eddigi versenyen elindult és célba ért.

A kihívást több idősebb, 70 év feletti futó is teljesítette, köztük a legidősebb az 1935-ös születésű kisújszállási Fehér Károly, a női mezőny legtapasztaltabb futója pedig az 1949-es születésű szegedi Dobó Katalin volt. Bármennyire nehéz is a pálya, idén is többen teljesítették babakocsiban a gyermeküket , unokájukat tolva a felfutást. És természetesen idén is célba értek a SUHANJ! Alapítvány önkéntesei, akik kerekesszékes társaikat tolták és segítették ezen óriási élmény átélésében.