ZF-Eger: az erős csapat ilyen napon is nyer

A Honvédból tudása legjavát nyújtotta mindenki.

Egygólos különbséggel végződött mérkőzésen sikerült két vállra fektetni a ZF-Eger csapatának a Budapesti Honvédot, amivel egy hosszú, és fárasztó sorozatot tudott le a ma esti házigazda.

A férfi OB I A-csoportjának 5. fordulójában:

ZF-EGER–BUDAPESTI HONVÉD SE

11–10 (3–1, 3–4, 3–2, 2–3)

Eger, Bitskey uszoda, 600 néző. V.: Petik, Bene.

EGER: Valics – Gyárfás 2, Decker Á., Rasovics 2, Hosnyánszky 2, Murisics 2, Vlahopulosz 3. Cs.: Lukács D, Avramovics, Sánta, Kürti D. Edzők: Dabrowski Norbert, Petrovai Márton.

HONVÉD: Decker A. – Kiss B., Szirányi 2, Simon R., Juhász Zs., Simon A. 1, Manhercz Á. 1. Cs.: Kardos 2, Jusuke 1, dr. Illés S., Fülöp B. 3, Gregor. Megbízott edző: dr. Steinmetz Barnabás.

Az eredmény alakulása: 1–0, 4–1, 5–2, 5–4, 6–4, 6–6, 9–6, 10–7, 10–8, 11–9, 11–10.

Gól–emberelőnyből: 8/3, ill. 11/4.

Ötméteresből: 1/1, ill. –

Kipontozódott: Lukács D. a 28., Decker Á. a 32. percben.

DABROWSKI NORBERT: – Nagyon fontos győzelmet arattunk, mert egy erőltetett menet végén sikerült három pontot gyűjtenünk az éles Honvéd ellen. Örülök, hogy most tudunk egy kis levegőt venni, és remélem, hogy a válogatottakban szereplő játékosaink is tudnak majd regenerálódni a következő hétvégékre. Az az erős csapat, amely egy ilyen napon is nyerni tud.

Dr. STEINMETZ BARNABÁS: – Szeretném megdicsérni a csapatot, mert azt beszéltük meg a meccs előtt, hogy végig legyen tartásunk, és ezt maximálisan teljesítették a fiúk. Tudása legjavát nyújtotta mindenki, és ugye egy Bajnokok Ligája-csapat otthonában kaptunk ki egy góllal, ami komoly fegyvertény.