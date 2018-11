ZF-Eger: tizenhat negyed a Fradival

Szilágyi derűlátó, Dabrowski óvatos.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nem akármilyen attrakció részesei lehetnek azok a vízilabda barátok, akik a péntek estét a Bitskey-uszodában kívánják eltölteni. A Magyar Kupa negyeddöntőjében ugyanis női és férfi vonalon is ZF-Eger–FTC mérkőzést rendeznek. Ezúttal a kupasorozat négyes döntője jelenti a tétet, és az oda-visszavágós párharcok első, egri ütközetei különös jelentőséggel bírnak.

A női Magyar Kupa negyeddöntőjének 1. mérkőzése:

ZF-EGER–FTC

Eger, Bitskey uszoda, 18.00. V.: Csanádi, Bereczki.

A női együttes ismerős ellenféllel nézhet farkasszemet, a ZF idén harmadszor láthatja vendégül zöld-fehér riválisát. Először a bajnokságban (5–6), majd a kupában (11–12) szenvedtek vereséget a sárga-kékek. Egyértelmű a tézis, a két fél gyakorlatilag azonos szintet képvisel, a pillanatnyi forma így nagyon fontos lehet a kétmeccses párharcban.

– A cél egyértelműen a továbbjutás, mert az elmúlt két, egymás elleni meccs minimális veresége után csakis az lebeg a szemünk előtt – jelentette ki az egriek válogatott szélsője, Szilágyi Dorottya. – Tényleg elmondhatjuk, hogy jól ismerjük a Ferencváros játékát, nagyon közel volt egymáshoz a két csapat az előző találkozókon is, így joggal gondoljuk, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy győztesen hagyjuk el a medencét. Vagyunk olyan állapotban, hogy erőből végig tudjuk tolni ezt a két találkozót, szóval derűlátóan várjuk a hétvégét.

A férfi Magyar Kupa negyeddöntőjének 1. mérkőzése:

ZF-EGER–FTC

Eger, Bitskey uszoda, péntek, 19.45. V.: Marjay, Rubos.

Az elmúlt időszak rohanós menetrendje után kérdés, milyen előjelekkel várják a találkozó(ka)t Dabrowski Norbert tanítványai.

– Tóth Bendegúz beteg, Hosnyánszky Norbert ellőtt ujja pedig még mindig nem százszázalékos, viszont legalább az elmúlt napokban tudtunk egy kicsit pihenni – számolt be az egriek mestere. – Két válogatottunk, Sztrahinja Rasovics és Angelosz Vlahopulosz szerda este tért vissza, azaz egy közös edzéssel megyünk neki a párharcnak. Nincs egyébként ezzel baj, mert a Fradira ez hatványozottabban igaz. Kíváncsian várom, fel tudjuk-e venni újra a ritmust. A Ferencváros ellen most nyolc negyedre készülünk, amiben nyilván nagyobb esélyünk lenne, ha csak négyszer nyolc percet kellene lejátszanunk. Viszont két meccs dönt a továbbjutásról. Minden csapatnak meg vannak az erősségei és gyenge pontjai, mi utóbbira szeretnénk jól reagálni. Az FTC-nél egyértelműen Varga Dénest kiemelni, aki klubcsapatában és a válogatottban bomba formában játszik. Elsősorban őt kell semlegesíteni ahhoz, hogy legyen esélyünk. Persze, rajta kívül is sok jó játékos alkotja ellenfelünket, hiszen a zöld-fehérek a világ elitjébe tartoznak, de erre megint csak azt tudom mondani, mint a Moszkva ellen, mindezt a vízben is meg kell majd mutatniuk ellenünk.