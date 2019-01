A világbajnok Pavard a Bayern Münchenbe igazolt

HIRDETÉS

hazafias nevelés / 15 perce Fontos, hogy a magyar fiatalok kötődjenek a hazájukhoz Simicskó István lát lehetőséget abban, hogy a közismereti tantárgyakon keresztül is erősítsék a fiatalokban a hazaszeretet.

Gyász Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GENERÁL SÁNDORNÉ szül: Pászti Sarolta életének 88. évében elhunyt. Hamvait , akaratának megfelelően, férje mellé, Egerben a Kisasszony Temetőben helyezzük el 2019. január 11-én 15 órakor. A gyászoló család Szomorúan tudatjuk, hogy Édesanyánk Dr. HOLLÓHÁZY LAJOSNÉ Timcsák Edit 2019. január 4-én életének 101.évében elköltözött. Drága halottunk hamvait 2019. január 18-án délután 13.30 órakor az evangélikus egyház szertartásával helyezzük örök nyugalomba az egri Hatvani temetőben. A gyászoló család ...Ragyogjanak fényesen Rád a csillagok... Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HORA GYULÁNÉ 90 éves korában elhunyt. Temetése az egri Kisasszony temetőben 2019. január 11-én 13 órakor lesz. A gyászoló család " Drága kezeidet a Isten áldja meg, mellyel óvtad szeretteidet." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IVÁDY ISTVÁNNÉ szül: Kovács csoze Julianna életének 77. évében elhunyt. Temetése a tarnaleleszi temetőben 2019. január 10-én 14.30 órakor lesz, a gyászmisét követően. A gyászoló család " Ha, könycsepp gördül végig az arcunkon, ez azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon." Fájdalommal emlékezünk szeretett édesanyánkra, nagymamánkra, dédikénkre SUMI JÓZSEFNÉ szül: Birinyi Rozália halálának 1. évfordulójára. Szerettei Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy GYURKÓ GÉZÁNÉ szül: Bárdos Mária életének 88. évében elhunyt. Búcsúztatásáról s hamvainak elhelyezéséről- kérésének megfelelően- szűk családi körben gondoskodtunk. Hamvait , akaratának megfelelően, férje mellé, a Kisasszony Temetőben helyztük el. A gyászoló család. „Átmentem a réten halott szemed alatt. Még ki sem hűlt kezed, s már fellángolt a nap. Életed teljes volt, méltatlan hozzá a fájdalom. Halálodat a réttel letakarom.” Sírfelirat - Hervay Gizella Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DARGAY LAJOS szobrászművész, tanár 2018. december 20-án 76 éves korában elhunyt. Szeretik és emlékét szívükben őrzik családtagjai - felesége: Márta; gyermekei: Eszter és Marcell; unokái: Márk és Emma; veje: Zoltán; Györgyi unokahúga és férje, Tamás; Dóra unokahúga és családja; Gergő unokaöccse és családja, valamint rokonai, tanítványai, barátai, művésztársai. Felejthetetlen szerettünket 2019. január 11-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az egri Hatvani temetőben. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SALÉTLI KÁROLYNÉ (Szöszike) hosszú szenvedés után, életének 79. évében elhunyt. Temetése az egri Rozália temetőben 2019. január 10-én 13 órakor lesz. A gyászoló család Hálás szívvel köszönünk meg minden kedves együttérző szót, minden szál virágot, amit a család gyászában osztozva HUSVÉTI GYÖRGY sírjára hoztak. A gyászoló család Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy WEINER ISTVÁNNÉ szül.: Lizák Ilona gépészmérnök a Mátravidéki Fémművek és a Mátrametál volt minőségbiztosítási vezetője 2018. december 28-án életének 71. évében elhunyt. Temetése az egri Hatvani temetőben 2019. január 9-én 14.30 órakor lesz. Gyászoló család: férje, édesanyja, gyermekei és unokája Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SOMODI ANTALNÉ /volt Dohánygyári dolgozó/ elhunyt. Temetése 2019. január 8-án (kedden) 15 órakor Egerben a Grőber temetőben lesz. Gyászoló fia Zoltán "Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, De Te számunkra sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájdalommal teli szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagypapára és dédpapára, FODOR mara JÓZSEFre (Istenmezeje), Január 04- én, halálának a 2. évfordulóján. Szerető családja, akiknek a szívében örökké élni fog! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédikénk GRAMANTIK ISTVÁNNÉ szül.: Gál Erzsébet életének 79. évében elhunyt. Temetése 2019. január 8-án 12 órakor az egri Grőber temetőben lesz. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk PÁHÁNY JÁNOS életének 72. évében 2018. december 27-én elhunyt. Temetése 2019. január 9-én 13 órakor lesz Egerben a Kisasszony temetőben. A gyászoló család Szomorú szívvel tudatjuk, hogy DOMÁN IMRE életének 75. évében hosszú betegség után szerettei körében elhunyt. Temetése 2019. január 3-án 10.30 órakor a szarvaskői temetőben lesz. A gyászoló család "Öleljen át a csend és a szeretet Elfelejteni Téged soha sem lehet." Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk a barátokkal és ismerősökkel, hogy HUSVÉTI GYÖRGY fogtechnikus 2018. december 21-én 87 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének. Hamvait 2019. január 4-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra az egri Hatvani temetőben. Előtte engesztelő szentmise a temető kápolnájában 10.30 órakor. Gyászolják: felesége, lánya, veje, unokái és testvérei Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BORICS BÉLA életének 84. évében elhunyt. Temetése 2019. január 4-én 12 órakor az egri Lajosvárosi temetőben lesz. Előtte gyászmisét mondatunk az egri Lajosvárosi templomban 11 órakor. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk ismerőseivel, barátaival, tanítványaival, hogy férjem, édesapánk, nagyapánk, DR. TÓTH VILMOS, az egri főiskola nyugalmazott tanára, méltósággal viselt betegeskedés után 2018. december 21-én otthonában békésen elaludt örökre. Búcsúztatása az egri Lajosvárosi Temetőben 2019. január 5-én 11 órakor lesz. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy NAGY ALBERT folyó év december 23-án 86.évében elhunyt. Temetése 2018.december 29-én 11órakor lesz a besenyőtelki temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérik utolsó útjára. A gyászoló család Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy JUHÁSZ JÓZSEFNÉ szül.: Dorkó Anna 2018. december 18-án életének 65. évében elhunyt. Temetése az egri Lajosvárosi temetőben 2019. január 4-én 14 órakor lesz. Előtte gyászmisét mondatunk az egri Lajosvárosi templomban 13 órakor. A gyászoló család