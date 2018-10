Elhagyja szeretett velemi házát Törőcsik Mari

A színésznő a fővárosba költözik.

Az egészségi állapotára és a tél közeledtére tekintettel összepakolja a holmijait, és a budapesti lakásába költözik Törőcsik Mari – számolt a be a hírről a BEST magazin alapján a Bors Online.

A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő az utóbbi években egyre romló egészségi állapota miatt most már állandó felügyeletre szorul, két ápoló mellett a lánya, Maár Teréz is segíti a mindennapokban.

A művésznő a hírek szerint azért is örül a költözésnek, mert a fővárosban könnyebben tudja majd tartani a kapcsolatot színésztársaival és barátaival, akik feltételezhetően rendszeresen látogatják majd. A művésznő a sok pihenés mellett tevékenykedni is hajlandó lenne, azt pletykálják, hogy esetleg egy rövidebb szerep kedvéért akár színpadra is állna.

Ezt természetesen az aktuális egészségi állapota határozza majd meg, így biztosat csak akkor lehet mondani, amikor újra fellép a világot jelentő deszkákra.