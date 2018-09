Lotfi Begi elárulta sikerének titkát

A metál a mindene, Metallica-koncertre vágyik.

A Zeneposta most hétvégi adásaiban Pordán Petra és Abaházi Csaba ismét a hazai zenei élet egy-egy jeles képviselőjét látja vendégül. Míg Csabához Szolnoki Péter, Petrához a népszerű Dj és zenei producer, Lotfi Begi érkezik a stúdióba. Petra és Begi régóta jó barátságban vannak, így a nézők különösen oldott hangulatú beszélgetésre számíthatnak.

A műsorból többek között kiderül, Begi hogyan dönti el, kivel dolgozik együtt, és az is, milyen újdonságra számíthatunk tőle a közeljövőben.

A Sláger TV kívánságműsorában a nézők kéréseit szombaton Pordán Petra és Lotfi Begi teljesíti. Petra és Begi a korábbi évek közös munkáinak köszönhetően jóbarátok lettek, így most is gyorsan kialakult köztük az összhang.

A rengeteg slágert maga mögött tudó Dj a műsorban kulisszatitkokat is elárul, és azt is megtudhatjuk, mi a sikerének receptje. Begi az ország egyik legkeresettebb zenei producere, így rengeteg megkeresést kap. Most azt is elárulja, mi szerint választja ki, hogy kivel dolgozik együtt.

„Az első perctől kezdve az a fő szempont, hogy valami olyat alkossunk, ami egyedi. Ezért szinte csak olyan előadókkal dolgozom együtt, akiknek a saját stílusa messze van az enyémtől, mint például Rúzsa Magdi, vagy épp Mező Misi. Ez mindig működik, hiszen a különlegességre törekszünk. Ha kilépünk a komfortzónánkból, az mindig valami érdekeset szül.”

– mondta Lotfi Begi.

Az adásban a betelefonálók mellett természetesen Begi kívánságait is teljesítette a műsorvezető. Mint kiderült, a Dj egészen kiskora óta él-hal a metálzenéért, ami sokak számára meglepő lehet. Begi elárulta, hogy egy Metallica vagy Guns ’n Roses koncertért külföldre is nagy lelkesen elutazik, ebben az évben 3 alkalommal is tervben van a zenei túra. Emellett pedig az is kiderül, milyen különlegességgel készül erre az évre.

A szombati adást követően másnap sem maradunk Zeneposta nélkül, vasárnap Abaházi Csaba érkezik újabb sztárvendéggel. A műsorban Szolnoki Pétert, a Bon Bon-együttes frontemberét láthatják viszont a nézők. Péter nem akármilyen zenei karriert tudhat maga mögött, azt viszont kevesen tudják, hogyan indult el a pályán: kezdetben ugyanis fuvolistának készült.

A Zeneposta vasárnapi epizódjában többek között azt is elárulja, mikor, és hogyan derült ki, hogy igazán egyedi orgánummal rendelkezik, és hogy 18 éves koráig a szülei sem tudták, milyen jó hangi adottságai vannak.

Forrás: Goodprsolution