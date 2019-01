Drámasorozat főszerepét vállalta el Al Pacino

Az Oscar-díjas Al Pacino tízrészes tévésorozatban vállalt szerepet, amely az Amazon produkciójában készül.

A színész a The Hunt című drámaszériához szerződött, amelynek executive producere Jordan Peele. A sorozat 1977-ben játszódik New Yorkban, és egy nácivadász csoportról szól. A Hunters nevű csoport több száz magas rangú náci tisztet leplezett le, akik Amerikában akarták megteremteni a negyedik birodalmat.

Al Pacino egy idős nácivadászt alakít, egy fiatal férfi (Logan Lerman) mentorát, aki azt követően csatlakozik a vadászokhoz, hogy nagyanyját titokzatos körülmények között meggyilkolják.

Idén jó éve lesz a 78 éves színésznek: a filmvásznon Martin Scorsese The Irishman és Quentin Tartntino Once Upon a Time in Hollywood című filmjében is látható majd.

Az Amazon-podukció forgatása februárban kezdődik New Yorkban.

Borítókép: AFP / NurPhoto / Euan Cherry