Jövőre újra eljön a Slipknot Magyarországra

A Grammy-díjas amerikai heavy metál szörnyzenekar 2020. február 4-én ad koncertet.

A Slipknot Knotfest Roadshow című észak-amerikai turnéja már elkezdődött, a 2020 év eleji európai rész tizenhét fellépésből áll, csak az Egyesült Királyságban nyolc koncertjük lesz. A turné valamennyi állomásán a Behemoth fogja bemelegíteni a közönséget – közölte a szervező Live Nation.

Az iowai csapat augusztusban megjelent új, hatodik stúdióalbuma, a We Are Not Your Kind tucatnyi ország slágerlistájának első helyén nyitott. A zenekar júniusban nagy sikerrel fellépett a soproni Telekom VOLT Fesztiválon is, a Budapest Sportarénába pedig szinte napra pontosan öt év után fog jövőre visszatérni.

A Grammy-díjas amerikai heavy metál szörnyzenekar az elmúlt két évtized egyik legsikeresebb metálegyüttese a maga kissé szélsőséges zenei stílusával és színpadi teljesítményével. Az 1995-ben alakult nyolctagú zenekar tagjai egyenruhát viselnek, mindegyikük egy-egy számot kapott a csapaton belül és van egy egyéni stílusú maszkja, amely saját bevallásuk szerint belső érzésvilágukat fejezi ki. A Slipknot folyamatosan fejlesztette imidzsét, gyakorlatilag minden új lemezhez újabb megjelenést kreált magának.