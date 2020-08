Közös koncertalbummal jelentkezik a Queen és Adam Lambert

Az énekes 2011-ben csatlakozott az együtteshez, és azóta 218 közös koncerten vannak túl.

Az amerikai énekes először 2009-ben zenélt együtt Brian May-jel és Roger Taylorral az American Idol döntőjében, a többi pedig már történelem. Lambert 2011-ben csatlakozott a Queen-hez, azóta 218 közös koncerten vannak túl, és eddig csaknem négymillió ember előtt játszottak együtt.

Ha ez az év máshogyan alakult volna, épp most lennének túl egy 27 állomásos turnén, a kialakult járványhelyzet viszont az ő számításaikat is keresztülhúzta. Addig is, míg újra színpadra állhatnak, szerették volna kárpótolni rajongóikat: ekkor született meg a Tour Watch Party ötlete.

A zenekar egy órányi élő felvételt válogatott össze, amelyekből egy mini koncertfilm készült a YouTube-ra, ami nemcsak a több, mint félmillió nézőt nyűgözte le, hanem a zenészeket is.

„Sosem láttuk még ezeket a felvételeket, mert teljesen lekötött minket a turnézás” – mondja Roger Taylor. „Fogalmunk sem volt róla, mennyire jól szól a zenekar élőben! Ekkor gondolkodtunk el először azon, hogy készülhetne egy teljes album is ezekből az anyagokból, ami összegzi az Adam Lamberttel közös 8 évünket.”

A Live Around The World október 2-án jelenik meg CD-n, DVD-n, Blu ray-en és vinylen. Az albumon többek között a Rock in Rio-n, Lisszabonban, az Isle Of Wight Festivalon, és a Summer Sonicon készült felvételek hallhatók, a legnagyobb kuriózum pedig kétségkívül a zenekar egyik utolsó fellépésének a teljes anyaga. Ezen a bizonyos estén, a Fire Fight Australia jótékonysági koncertjén ugyanaz volt a setlist, mint a legendás, 1985-ös Live Aid-en.