Megrongálták J.K.Rowling írónő emlékplakettjét

Vérvörös festékkel kenték össze a Harry Potter sorozat szerzőjének J.K. Rowling Edinburgh díjának tiszteletére készült emlékplakettet – írta meg a V4NA Hírügynökség. Az írónő régóta akaratlanul is hadban áll a transz-közösséggel, mivel véleményét „homofóbnak” és „transzfóbnak” bélyegezték.

Korábban már hangot adott álláspontjának, miszerint több egészségügyi szakember szerint is a lelki problémákkal küzdő fiatalokat egyre inkább a hormonterápia és a műtétek felé tolják, annak ellenére, hogy ez nem feltétlenül a legjobb számukra. Rowling rámutatott, hogy

Az írónő szintén csatlakozott ahhoz a nyílt levélhez, amely a „cancel culture” az „elnémító kultúra” ellen szólal fel, amit egyre gyakrabban látunk a közösségi oldalakon is. Ezen gondolkodásmód lényege, hogy egy intoleráns környezetet generál az olyan gondolatok irányába, amelyek az emberek egy hangos csoportjának (jórészt a balliberális hangoknak) nem tetszenek. A levél egyébként azzal érvel, hogy a liberális társadalom alapja a szólásszabadság, de mára ott tartunk, hogy ez a csoport mindent el akar törölni, akár a múltból is, ami nem felel meg az elvárásainak és arra is rámutat, hogy rengeteg politikus akar megfelelni ezeknek az elvárásoknak, átgondolatlan döntéseket hozva.

Rowling egyébként korábban a Twitter-oldalán szintén felszólalt az „emberek, akik menstruálnak” kifejezés ellen is, mondván, hogy nyilván a nőkre gondolnak és kifejezte, hogy hiba lenne eltagadni a nők létezését, hiszen az ő életét is nagyban formálta, hogy nőnemű. Hozzátette, egy ilyen kijelentés nem gyűlöletbeszéd és továbbra is támogatja a transzneműeket, ha diszkriminálják őket.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020