Meryl Streep lesz a főszereplő Soderbergh új komédiájában

A háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep amerikai színésznő a főszereplője Steven Soderbergh új komédiájának, melyet az HBO Max mutat majd be – írta a Variety.com.

A WarnerMedia új, HBO Max nevű műsorszolgáltatója a tervek szerint tavasszal indul, körülbelül 10 ezer órányi tartalommal, és elsőként bejelentett filmjeinek egyike a Let Them All Talk.

Streep mellett Candice Bergen, Dianne Wiest, Lucas Hedges és Gemma Chan is szerepet kapott a filmben, amelynek forgatókönyvét Deborah Eisenberg novellája alapján készítették.

Streep a vígjátékban ünnepelt szerzőt játszik, aki barátaival utazásra indul, hogy szórakozzanak és begyógyítsák régi sebeiket.

Velük utazik unokaöccse (Lucas Hedges), aki beleszeret egy fiatal irodalmi ügynökbe (Gemma Chan).

A forgatás a múlt héten kezdődött New Yorkban, majd a Queen Mary 2 óceánjáró fedélzetén és Nagy-Britanniában folytatódik.

Soderbergh, a Traffic és a Szex, hazugság, videó rendezője The Laudromat című oknyomozó újságírós drámáját szintén Meryl Streep főszereplésével mutatják be a 76. Velencei Filmfesztiválon.