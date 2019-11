Popzenei újonc kapta a legtöbb Grammy-jelölést (videó)

A popzenei újonc, Lizzo kapta a legtöbb, nyolc Grammy-jelölést szerdán az amerikai lemezakadémiától, amely hat-hat kategóriában jelölte Billie Eilish énekesnőt és a rapper Lil Nas X-et is a díjára.

A 31 éves Lizzo, a 17 éves Eilish és 20 éves Lil Nas X is esélyes a lemezakadémia legfontosabb kategóriáiban, az év albuma, az év felvétele és a legjobb új előadó mezőnyben.

Az újoncok dominanciája a jelölésekben új életet lehel a Grammy-díjakba, és háttérbe szorít olyan elismert előadókat, mint Taylor Swift, aki idén sem az év albuma, sem az év felvétele kategóriákba nem jutott be.

Swift új albuma, a Lover az év egyik legnagyobb példányszámban megvásárolt lemeze volt. A korong címadó száma az év dala kategóriában jutott Grammy-jelöléshez, az énekesnő pedig a legjobb pop vokális album és a pop szólóelőadás mezőnyben is versenyben van a díjért.

Ariana Grande, H.E.R. és Finneas O’Connell öt-öt díjkategóriában lett jelölt.

A Grammy-díjakat komolyzenei kategóriákban is odaítélik.

Magyar vonatkozás, hogy idén a legjobb klasszikus szóló vokális album kategóriában a jelöltek között szerepel a The Edge of Silence című, Kurtág György műveiből készült lemez is, amelyen a szoprán Susan Narucki énekel Donald Berman, Curtis Macomber, Kathryn Schulmeister és Nicholas Tolle zenei kíséretével.