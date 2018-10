Rengeteg drogot találtak Cher házában

Ez az a nagyon erős fájdalomcsillapító, ami Prince halálát is okozta.

A múlt héten lepték el Cher házát a rendőrök, akkor le is tartóztattak egy fiatalembert, azóta pedig kiderült, hogy rengeteg kábítószer is találtak a rendőrök – írja az Origo.

Cher malibui villáját a múlt héten szállták meg a rendőrök, mert kerestek valakit. Az illető Cher asszisztensének a 23 éves fia, akit meg is találtak a házban, le is tartóztatták. A férfi állítólag hetekkel ezelőtt

heroint adott valakinek, aki túladagolásban meghalt.

Közben pedig újabb részleteket derültek ki, legutóbb az, hogy a Cher malibui villájában élő férfi lakrészét átkutatva rengeteg kábítószert talált a rendőrség. Főleg színes pirulákat különböző feliratokkal, de a TMZ úgy tudja, volt ott fentanil is.

Ez az a nagyon erős fájdalomcsillapító, ami Prince halálát is okozta. A kapszulákon kívül az egyébként kicsinek számító, 22-es kaliberű töltényeket is találtak. Cher egyébként nem volt otthon, mikor letartóztatták alkalmazottja fiát, és azóta is ausztráliai turnéját csinálja.

