A tejtermelésre is hatással lehet a terjedő koronavírus-járvány

A nagy tejtermelőknél egyelőre nincs gond a tej átvételével, probléma az exportőröknél jelentkezhet.

A koronavírus-járvány miatt elképzelhető, hogy nehezebb helyzetbe kerülhetnek a hazai tejtermelők is, hiszen ők nem tudnak tárolni, feldolgozni, így amennyiben csökken az export, alacsonyabbak lehetnek a hazai árak, mint ahogy már meg is indultak lefelé. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége az Agrárminisztériumnak tett javaslatcsomagjában kitér a tejtermelőkre is, mint akiknek nehézségük lehet a szállításban, illetve más területen is.

Magyarországról a termelők és feldolgozók is nagy mennyiségben szállítanak nyers, illetve feldolgozott tejet Olaszországba (a tejkivitel egyébként a hazai értékesítés tizedét teszi ki). Ezek a szállítások akadoznak, a közeljövőben akár le is állhatnak. Emiatt a termelők elveszítik az értékesítési csatornájukat, belpiaci értékesítési lehetőséget kell keresniük. Ez nyomást helyez a hazai tejpiacra, ami a termelői árak jelentős csökkenését okozhatja. Javasolják, hogy a minisztérium szervezze meg a belpiacon ragadt tej átvételét, a hazai piacra kerülő plusz tejmennyiség tartós termékké történő feldolgozásához nyújtson támogatást a tejfeldolgozók számára.

Heves megyében a legnagyobb termelők nem érzékelnek kereslet-csökkenést a nyerstej iránt. Balázs Nóra a Pély-Tiszatáj Agrár Zrt. igazgatóságának elnöke elmondta, a több mint félezres tehénállományt naponta kétszer fejik, napi 14 ezer liter tejet szállít el tőlük feldolgozó partnerük. A szállításban eddig nem volt fennakadás, ahogyan a fizetésben sem, van tehát kereslet. A teheneket ugyanakkor naponta fejni kell, így amennyiben az igény csökkenne a tej és a tejből készült termékek iránt, akkor a feldolgozók tudnak lépni, hiszen ők tudnak esetlegesen tejport, sajtot készíteni az alapanyagból.

Sárközi Tamás, a Multiton Kft. ügyvezetője elmondta, ők hosszú évek óta egy olasz tulajdonú cég számára szállítják a tejet, amely magyarországi üzemében gyárt sajtot, parmezánt belőle. A járvány kitörése óta nincs változás sem a keresletben, sem az árban és a szállításban sincs fennakadás, napi húszezer liter tejet visznek el tőlük reggelente. Hozzátette, a magasabb hozzáadott értékű termékekhez másfajta finanszírozás is szükséges, mint a napi termékek előállításához. Megjegyezte, a hazai fórumokon is szó van arról, hogy a magyar élelmiszer-előállítás és ellátás biztosított lesz, problémákat legfeljebb az okozhat, hogy a csomagolóanyagok, segédanyagok egy része a Távol-Keletről érkezik.

A Tej Terméktanács márciusi elemzése szerint egyébként a koronavírus miatt a nemzetközi piacon februárhoz képest csökkentek a felvásárlási árak, amelyek nem egy esetben elmaradnak az egy évvel korábbitól, különösen Olaszországban. Januárhoz képest már februárban is csökkenést mértek itthon, akkor 107 forintot adtak a nyerstej kilójáért.