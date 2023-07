Soltész Bálint szavai szerint a vizsgált időszakban is a sebesség helytelen megválasztása áll a képzeletbeli dobogó felső fokán (80 eset), ha balesetek okát vizsgáljuk. A második legjellemzőbb baleseti ok az elsőbbségi szabályok megszegése (22 eset), majd a követési távolság be nem tartása (14 eset) és a gyalogos szabályok megsértése (13 eset). Ezt követi a szabálytalan kanyarodás (10), az előzési szabályok be nem tartása (8 eset), a figyelmetlenség (29 eset, melyből 6 eset a rosszullét, 7 eset az elalvás vezetés közben, 15 eset a figyelmetlen, gondatlan vezetés, 1 eset járművezető egyéb hibája), az egyéb ok kategória (33 eset, melyből 15 eset a járművezető egyéb hibája, 2 eset a szabálytalan kikerülés, 4 eset a szabálytalan hátramenet, 7 eset az egyenes irányba haladó jármű forgalmának akadályozása, 1 eset utasok hibája, 2 eset sorompó illetve fénysorompó jelzésére nem állt meg, 1 eset a vadon élő állat az úttesten, 1 eset jármű kivilágításának elmulasztása), valamint a műszaki hiba (3 eset).