A helyiek szerint egyik varázsszó, találkozási pont a kert lehet. Az eddigi programok is ösztönözték ugyan a hagyományos kertművelés megtartását és újrahonosítását, de a most induló projekt az eddigiekkel ellentétben közösséget kíván teremteni a kertművelők között, a körbe a gyermekkert program révén bekapcsolva azokat a hátrányos helyzetű kisdiákokat is, akik a föld szeretetére, megbecsülésére és értékeinek célszerű használatára nem hoznak otthonról mintákat.