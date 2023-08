A bátori Banya-Tanya Alapítvány szervezésében augusztus 13-án vasárnap délután négytől könnyű nyári sétára invitál Máthé Orsi, ötletgazda, az alapítvány vezetője. Aki csatlakozik, ezúttal megfigyelheti a nyári erdő-mező állapotát éppen egy héttel egy jókora csapadékzúdulás után. Orsi azt írja, bízik benne, hogy fű-fa-virág ugyanúgy bőven mutatja majd magát, mint a lebontó körszelet lényei: a gombák. Néhány praktikus tanácsot is ad: Készülj olyan lábbelivel, ruházattal, amiben hegyen-völgyön és bozóton át is biztonsággal tudsz közlekedni. Bicska, papírtasak, kosár legyen Nálad, ha gyűjteni is tervezel. Lehetőleg szombat reggelig jelezd az [email protected] e-mailben, ha velünk tartasz.