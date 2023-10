– Bár jelenleg helyben nem termelnek káposztát, hosszú évekig foglalkoztak ezzel a településen. Demjén híres a turizmusáról, de emellett valamivel még ki akartunk tűnni a sorból, a káposzta pedig adott volt. Így jött ennek a napnak az ötlete sok évvel ezelőtt, s azóta is szívesen őrizzük ezt a hagyományt – osztotta meg a Heollal Fodor Géza.

Sok érdeklődőt vonzott a szombati program, melynek az időjárás is kedvezett. A finomabbnál finomabb ételek mellett a zenére is nagy hangsúlyt fektettek. Felcsendültek retró slágerek a Retróleum zenekarnak köszönhetően, majd AC/DC számoktól voltak hangosak a demjéni utcák, ugyanis színpadra lépett a húsz éves AB/CD együttes is, akik a kemény rock egyik híres képviselői hazánkban. Tribute bandről van szó, AC/DC számokat játszanak, méghozzá nem is akárhogyan. Nézd meg a videót, melyből kiderül, hogy az egyik számukba Demjént is beleénekelték.